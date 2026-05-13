Дума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств, сообщает ТАСС.
Согласно действующим нормам, президент России имеет возможность привлекать вооруженные силы страны для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагают установить, что глава государства в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.
Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента РФ также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.
Если закон подпишет президент России, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Может быть просто пусть бухают поменьше?
не зря же они разрешили
Неужели до чинуш дошло, что их детки там (за границей) в заложниках? - ну нет, не верю! Да и армия прогнила - не смогут они ничего.
Если бы это мозгов депутатам прибавило.
за рубежом просто так не арестовывают и не сажают, а только за реальные преступления. От кого и от чего защищать их?
А вот россиян защищать от российских правоохранительных органов как раз и надо бы.