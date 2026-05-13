Дума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян

16:02 13.05.2026

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан РФ в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств, сообщает ТАСС.

Согласно действующим нормам, президент России имеет возможность привлекать вооруженные силы страны для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предлагают установить, что глава государства в том числе сможет направлять формирования ВС РФ для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, наделенных полномочиями без участия России.

Кроме того, законопроект предусматривает, что госорганы по решению президента РФ также будут принимать меры для защиты российских граждан в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами других стран.

Если закон подпишет президент России, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.