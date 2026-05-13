В 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен

С 2028 года для девятиклассников планируют ввести обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Музаева, история станет третьим обязательным экзаменом, поскольку этот предмет имеет особое значение. Перед внедрением новой формы аттестации ее планируют обсудить с учителями, школьниками и экспертным сообществом, пишет РИА Новости.

Как ранее поясняли в Минпросвещения, устный экзамен будет служить допуском к ОГЭ. Задания составят на основе школьной программы и материалов учебников, их разработка уже ведется. Предполагается, что экзамен поможет оценить понимание учениками исторических процессов, а также их способность аргументировать свою позицию, анализировать события и формировать собственное отношение к историческим личностям и фактам.

Сейчас для получения аттестата об основном общем образовании в 9 классе обязательными являются два экзамена: русский язык и математика.