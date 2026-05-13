В 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен

С 2028 года для девятиклассников планируют ввести обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Музаева, история станет третьим обязательным экзаменом, поскольку этот предмет имеет особое значение. Перед внедрением новой формы аттестации ее планируют обсудить с учителями, школьниками и экспертным сообществом, пишет РИА Новости.

Как ранее поясняли в Минпросвещения, устный экзамен будет служить допуском к ОГЭ. Задания составят на основе школьной программы и материалов учебников, их разработка уже ведется. Предполагается, что экзамен поможет оценить понимание учениками исторических процессов, а также их способность аргументировать свою позицию, анализировать события и формировать собственное отношение к историческим личностям и фактам.

Сейчас для получения аттестата об основном общем образовании в 9 классе обязательными являются два экзамена: русский язык и математика.

  2. 13.05.2026, 14:38
    Гость: обственное отношение может быть любым, но не может отличатьс

    "формировать собственное отношение к историческим личностям и фактам" - ага, так им и дали иметь собственное отношение. С

  3. 13.05.2026, 14:37
    Гость: Предполагается, что экзамен поможет:

    - оценить понимание учениками исторических процессов, а также их способность

    -аргументировать свою позицию, анализировать события и

    -формировать собственное отношение к историческим личностям и фактам.

    Ага, благими намерениями....

    Ага, благими намерениями....
    Где же ОНИ БУДУТ АРГУМЕНТИРОВАТЬ, интересно?

    Напомнило

    +Там у них пока что лучше бытово,-
    Так чтоб я не отчубучил не того,-
    Он мне дал прочесть брошюру - как наказ,
    Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас.

    Говорил со мной как с братом
    Про коварный зарубеж,
    Про поездку к демократам
    В польский город Будапешт:+

    В. Высоцкий "Инструкция перед поездкой"

  5. 13.05.2026, 13:42
    Гость: Сидор Карпыч

    Вот это Правильно:Историю надо знать хорошо,а заодно и проявятся потенциальные власовцы,что и есть главная цель данного "экзамена" на лояльность,проще говоря.

