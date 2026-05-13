В 2028 году у девятиклассников появится третий обязательный экзамен
С 2028 года для девятиклассников планируют ввести обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По словам Музаева, история станет третьим обязательным экзаменом, поскольку этот предмет имеет особое значение. Перед внедрением новой формы аттестации ее планируют обсудить с учителями, школьниками и экспертным сообществом, пишет РИА Новости.
Как ранее поясняли в Минпросвещения, устный экзамен будет служить допуском к ОГЭ. Задания составят на основе школьной программы и материалов учебников, их разработка уже ведется. Предполагается, что экзамен поможет оценить понимание учениками исторических процессов, а также их способность аргументировать свою позицию, анализировать события и формировать собственное отношение к историческим личностям и фактам.
Сейчас для получения аттестата об основном общем образовании в 9 классе обязательными являются два экзамена: русский язык и математика.
Комментарии читателей Оставить комментарий
им полезно
"формировать собственное отношение к историческим личностям и фактам" - ага, так им и дали иметь собственное отношение. С
- оценить понимание учениками исторических процессов, а также их способность
-аргументировать свою позицию, анализировать события и
-формировать собственное отношение к историческим личностям и фактам.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/05/13/rossiiskie-shkolniki/922857-v-2028-godu-u-devyatiklassnikov-poyavitsya-tretii-ob
Ага, благими намерениями....
Где же ОНИ БУДУТ АРГУМЕНТИРОВАТЬ, интересно?
Напомнило
+Там у них пока что лучше бытово,-
Так чтоб я не отчубучил не того,-
Он мне дал прочесть брошюру - как наказ,
Чтоб не вздумал жить там сдуру как у нас.
Говорил со мной как с братом
Про коварный зарубеж,
Про поездку к демократам
В польский город Будапешт:+
В. Высоцкий "Инструкция перед поездкой"
рулят русским образованием
Вот это Правильно:Историю надо знать хорошо,а заодно и проявятся потенциальные власовцы,что и есть главная цель данного "экзамена" на лояльность,проще говоря.