Учителя массово увольняются из школ? Минпрос не согласен
На днях издание "Финтолк" опубликовало материал о том, что только в прошлом году из школ уволились почти 200 тыс. учителей. В качестве источника были названы "данные Минпросвещения". Приведены и подробные данные по предметам. Так, чаще всего уходят учителя начальной школы, далее идут учителя русского языка и математики. Согласно приведенным данным, количество увольнений неуклонно растет.
Справедливости ради следует подчеркнуть, что этих данных Минпроса нигде нет. Проще говоря, такая статистика вовсе не ведется, а может быть, ведется, но скрывается. В этом отношении приведенные цифры не могут быть основаны на реальных данных Минпросвещения. Никаких расчетов на основании косвенных данных также представлено не было.
"На сайте Минпроса есть раздел "Актуальная статистическая информация". Там реально есть отчет по регионам за 2023 год. Но! Там нет данных об "увольнениях учителей", - пишет МБ.
Однако проблема ухода учителей их школ действительно существует. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"), которая в начале учебного года заявила о нехватке в школах 250 тыс. учителей, направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исследовать причины, по которым педагоги увольняются из школ. Она как раз сослалась на названные сомнительные данные (цифры, но не сам факт!).
Минпрос отреагировал оперативно, поспешив их опровергнуть.
"Российские школы приняли на работу в 2022/23 учебном году более 198 тысяч педагогических работников, прирост сотрудников превысил количество уволившихся работников за тот же период. На эти данные на фоне появившихся в Сети неверных трактовок официальной статистики обращает внимание Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО). Если смотреть на общую картину, учитывать и уволившихся, и принятых на работу педагогических работников, то система образования не лишилась кадров, а, наоборот, даже приросла ими, отмечают в пресс-службе ФИЦТО... Рекомендуем всем ориентироваться на официальные заявления и источники информации и не тиражировать, а уж тем более верить в подобные очень однобокие и вольные трактовки статистики", – подчеркивают в пресс-службе ФИЦТО", - говорится в заявлении Минпроса.
Однако это опровержение ничуть не убеждает. Так сколько же учителей уволились из школ? Об этом Минпрос умолчал. "Прирост сотрудников превысил количество уволившихся работников за тот же период" - слишком слабое объяснение. Скажите людям правду - сколько учителей покинули школы. Потому что в сети можно найти массу видеороликов, где сами учителя рассказывают о том, почему они ушли из школы, и говорят, что их случай далеко не единичный. Почему же Минпрос скрывает эти данные? Может быть, потому, что "прирост" не является полноценной заменой. Ведь уходят часто опытные и квалифицированные учителя, а приходят вчерашние студенты. С чего бы власти озаботились тем, как бы даже студентам преподавать в школе. А то и после техникума. Значит, проблема существует, и она острая.
Бросается в глаза и ссылка Минпроса на Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования. Цифровая трансформация есть, а цифр статистики нет. Что это за кошки-мышки с народом? Этот ФИЦТО призывает не верить "вольным трактовкам статистики", а сам ее скрывает. Есть что скрывать?
Раздражают и противоречивые заявления самих чиновников. Так, в сентябре 2022 года у министра просвещения Сергея Кравцова была "максимальная укомплектованность кадрами". Через год он признал, что не хватает уже 30 тыс. учителей. Причем месяцем ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что не хватает 11 тыс. Это как? Дефицит за два месяца вырос в три раза?
При этом у образовательных властей, по их же словам, ситуация всегда меняется только к лучшему. Совсем недавно Кравцов сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину - что "ситуация уже меняется". Запомним эти слова и сравним их с тем, что будет озвучено через несколько месяцев. Что это будет за "улучшение". Когда сам Путин говорит, что учителей не хватает. Недвно он сказал, что сокращается число школьных педагогов, преподающих математику, физику, информатику.
Недавно член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала Путину, что в школах не хватает 250 тыс. учителей. А член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев заявил, что, по оценкам "Общероссийского народного фронта", в России не хватает 300 тыс. учителей. Даже в европейской части страны в регионах на многие десятки километров вокруг часто не найти учителя физики. В октябре 2023 года в ОНФ сообщили, что около 40% российских школ имеют открытые вакансии педагогов. Если же считать не по вакансиям, а по количеству ставок и учителей, то дефицит может достигать сотен тысяч человек.
Вот еще одна тайна Минпроса: сколько в России учителей - известно, но сколько ставок во всех школах - нет. Первая цифра регулярно публикуется, а о второй - тишина. И ясно почему: потому что учителя массово работают на полторы-две ставки. И если обнародовать, сколько ставок "тянет" миллион с небольшим российских учителей, то станет ясной зарплата на одну ставку, а не на одного учителя, как считают власти.
Все это не внушает никакого доверия к Минпросу и его "опровержениям". Даже если в СМИ публикуются произвольные данные. Минпрос должен сам перестать скрывать правду.
Как пишет то же издание, "реформы" образования привели к тому, что директора школ превратились в руководителей коммерческих компаний, для которых сокращение и оптимизация расходов являются главными критериями успешной работы. Об этом говорит профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, бывший член экспертного совета ВАК Минобрнауки Сергей Толкачев.
"Поэтому в школах происходит укрупнение классов, а повышение "производительности труда" учителей превращается в повышение "норм выработки", то есть нагрузки на одного преподавателя ради незначительного повышения зарплаты. Бюрократизация на почве цифровизации превращает учителей в операторов ЭВМ, а не в педагогов, занимающихся воспитанием учеников с помощью живого общения. Творческий характер педагогического труда успешно вытесняется бесконечным заполнением электронных дневников и прочих платформ", - рассказал Толкачев.
Этот неутешительный диагноз системе образования подтверждают сами учителя, которые стонут от бюрократизации, перешедшей в цифровой формат.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этот мой коммент вышел на ветке Киркорова. И он полностью вписывается здесь. За период СВО мы все сделали неприятное открытие для себя. Мы увидели тотальное засилие в органах власти России скрытых агентов влияния. Многие только с началом СВО увидели всю эту русофобскую лже-элитку на всех этажах власти(ТВ, СМИ, театры, кино) подпитываемую самой лже-либеральной властью деньгами. Спешно уехавшие из страны деятели культуры были похожи на раскрытых резидентов иностранных разведок.
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Сегодня культура у нас как и политика/экономика прихватизирована лицами "либеральной национальности". Театры, музеи и дворцы культуры отданы на откуп русофобской касте крипто-либералов. В их руках все -ТОП-30 ведущих театров Москвы(имена найдите сами), в их руках музыкальные конкурсы и подмостки ТВ(Эрнст), они определяют политику Союз театральных деятелей РФ(Калягин), они определяют политику крупнейших музеев России. К примеру директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина(Лошак) вообще работала не по своему профилю. Юлий Соломонович Гусман, родившийся в Баку по профессии врач-психиатр, но сегодня он на вершине масс-медиа. Тоже касается и всевозможных конкурсов и культурных комиссий - везде они. А оборазвание в стране(Кравцов/Браун) - все под их контролем. Наверняка все помнят как профессор Соколов обвинил Швыдкого и его людей в непрофессионализме и коррупции. Сегодня Песков и Швыдкой особоприближенные люди к президенту и продолжают влиять на происходящее в стране
Stalker, кто это будет делать и им это надо? Их посадили на должности чтобы пилить и тырить.
Что ж у нас за страна то такая. Куда ни посмотри всюду проруха. Только в отчётах все прекрасно.
ЛИБЕРАЛ-СЕКУЛЯРИЗМ ИЛИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ – МНОГОВЕКОВОЙ СПОР ДОСТИГ ПИКА: КАКИМ БУДЕТ ВЫБОР РОССИИ?
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В идейно-философском смысле Россия находится в окончании длительного исторического периода самоидентификации. В России идет спор условных западников и славянофилов – это финальная битва перед решающим выбором дальнейшего развития страны. При этом этапы движения Запада - рациональный протестантизм, нацизм, секуляризация, трансгуманизм и либерал-транссексуализм тоже дают нам общую картинку повторящую планы глобальных сатанистов в лице Шваба.
Если массово увольняются, значит, это кому-то нужно. Искусственно создали дефицит учебников (если можно так назвать эти издания), искусственно создают дефицит учителей. Уже не знают что придумать, чтобы ухудшить условия работы. Зато процветают анонимные разработчики ФГОСов, которые обновляют их со скоростью света. И на разработку бесконечных онлайн-платформ денег не жалко. И хватает энергии всех на эти платформы толкать. То есть и деньги на сомнительные инновации есть, и "энтузьязизма" достаточно, чтобы этот бред всем навязывать. Случайно так совпало.