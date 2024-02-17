Учителя массово увольняются из школ? Минпрос не согласен

На днях в сети разлетелась информация о том, что российские учителя массово уходят из школ. Будто бы только в 2023 году уволились почти 200 тыс. педагогов. Новость так всех взбудоражила, что Минпрос даже выступил с официальным опровержением

На днях издание "Финтолк" опубликовало материал о том, что только в прошлом году из школ уволились почти 200 тыс. учителей. В качестве источника были названы "данные Минпросвещения". Приведены и подробные данные по предметам. Так, чаще всего уходят учителя начальной школы, далее идут учителя русского языка и математики. Согласно приведенным данным, количество увольнений неуклонно растет.

Справедливости ради следует подчеркнуть, что этих данных Минпроса нигде нет. Проще говоря, такая статистика вовсе не ведется, а может быть, ведется, но скрывается. В этом отношении приведенные цифры не могут быть основаны на реальных данных Минпросвещения. Никаких расчетов на основании косвенных данных также представлено не было.

"На сайте Минпроса есть раздел "Актуальная статистическая информация". Там реально есть отчет по регионам за 2023 год. Но! Там нет данных об "увольнениях учителей", - пишет МБ.

Однако проблема ухода учителей их школ действительно существует. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди"), которая в начале учебного года заявила о нехватке в школах 250 тыс. учителей, направила обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исследовать причины, по которым педагоги увольняются из школ. Она как раз сослалась на названные сомнительные данные (цифры, но не сам факт!).

Минпрос отреагировал оперативно, поспешив их опровергнуть.

"Российские школы приняли на работу в 2022/23 учебном году более 198 тысяч педагогических работников, прирост сотрудников превысил количество уволившихся работников за тот же период. На эти данные на фоне появившихся в Сети неверных трактовок официальной статистики обращает внимание Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО). Если смотреть на общую картину, учитывать и уволившихся, и принятых на работу педагогических работников, то система образования не лишилась кадров, а, наоборот, даже приросла ими, отмечают в пресс-службе ФИЦТО... Рекомендуем всем ориентироваться на официальные заявления и источники информации и не тиражировать, а уж тем более верить в подобные очень однобокие и вольные трактовки статистики", – подчеркивают в пресс-службе ФИЦТО", - говорится в заявлении Минпроса.

Однако это опровержение ничуть не убеждает. Так сколько же учителей уволились из школ? Об этом Минпрос умолчал. "Прирост сотрудников превысил количество уволившихся работников за тот же период" - слишком слабое объяснение. Скажите людям правду - сколько учителей покинули школы. Потому что в сети можно найти массу видеороликов, где сами учителя рассказывают о том, почему они ушли из школы, и говорят, что их случай далеко не единичный. Почему же Минпрос скрывает эти данные? Может быть, потому, что "прирост" не является полноценной заменой. Ведь уходят часто опытные и квалифицированные учителя, а приходят вчерашние студенты. С чего бы власти озаботились тем, как бы даже студентам преподавать в школе. А то и после техникума. Значит, проблема существует, и она острая.

Бросается в глаза и ссылка Минпроса на Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования. Цифровая трансформация есть, а цифр статистики нет. Что это за кошки-мышки с народом? Этот ФИЦТО призывает не верить "вольным трактовкам статистики", а сам ее скрывает. Есть что скрывать?

Раздражают и противоречивые заявления самих чиновников. Так, в сентябре 2022 года у министра просвещения Сергея Кравцова была "максимальная укомплектованность кадрами". Через год он признал, что не хватает уже 30 тыс. учителей. Причем месяцем ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что не хватает 11 тыс. Это как? Дефицит за два месяца вырос в три раза?

При этом у образовательных властей, по их же словам, ситуация всегда меняется только к лучшему. Совсем недавно Кравцов сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину - что "ситуация уже меняется". Запомним эти слова и сравним их с тем, что будет озвучено через несколько месяцев. Что это будет за "улучшение". Когда сам Путин говорит, что учителей не хватает. Недвно он сказал, что сокращается число школьных педагогов, преподающих математику, физику, информатику.

Недавно член СПЧ, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода рассказала Путину, что в школах не хватает 250 тыс. учителей. А член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев заявил, что, по оценкам "Общероссийского народного фронта", в России не хватает 300 тыс. учителей. Даже в европейской части страны в регионах на многие десятки километров вокруг часто не найти учителя физики. В октябре 2023 года в ОНФ сообщили, что около 40% российских школ имеют открытые вакансии педагогов. Если же считать не по вакансиям, а по количеству ставок и учителей, то дефицит может достигать сотен тысяч человек.

Вот еще одна тайна Минпроса: сколько в России учителей - известно, но сколько ставок во всех школах - нет. Первая цифра регулярно публикуется, а о второй - тишина. И ясно почему: потому что учителя массово работают на полторы-две ставки. И если обнародовать, сколько ставок "тянет" миллион с небольшим российских учителей, то станет ясной зарплата на одну ставку, а не на одного учителя, как считают власти.

Все это не внушает никакого доверия к Минпросу и его "опровержениям". Даже если в СМИ публикуются произвольные данные. Минпрос должен сам перестать скрывать правду.

Как пишет то же издание, "реформы" образования привели к тому, что директора школ превратились в руководителей коммерческих компаний, для которых сокращение и оптимизация расходов являются главными критериями успешной работы. Об этом говорит профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, бывший член экспертного совета ВАК Минобрнауки Сергей Толкачев.

"Поэтому в школах происходит укрупнение классов, а повышение "производительности труда" учителей превращается в повышение "норм выработки", то есть нагрузки на одного преподавателя ради незначительного повышения зарплаты. Бюрократизация на почве цифровизации превращает учителей в операторов ЭВМ, а не в педагогов, занимающихся воспитанием учеников с помощью живого общения. Творческий характер педагогического труда успешно вытесняется бесконечным заполнением электронных дневников и прочих платформ", - рассказал Толкачев.

Этот неутешительный диагноз системе образования подтверждают сами учителя, которые стонут от бюрократизации, перешедшей в цифровой формат.