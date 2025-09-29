Выборы-2026: Бойцы СВО рискуют стать «паровозами» для мажоров и блатных

Политический «самострел» военных — победителей избирательной гонки, подрывает идею формирования власти из героев спецоперации. Следует подумать, как изменить систему, чтобы такие «фокусы», случайные или нет, стали невозможны

Странный случай в Воронежской области, где герой СВО Владимир Евсюков, победив на выборах в заксобрание, отказался от мандата в пользу другого кандидата — Владислава Новомлинского, может со временем стать системой. Это актуально уже в следующем 2026 году, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. К чему могут привести подобные «фокусы»?

После разгоревшейся публичной полемики Евсюков пояснил прессе, что в отличие от городской думы (куда он также рассчитывал попасть, но не получил голоса), депутатство в Воронежской областной думе не предусматривает совмещение законотворческой деятельности и военной службы. И ему надо было сделать решительный выбор: или-или.

Поскольку после тяжёлого ранения в ходе спецоперации (боец потерял ногу) командование поддержало Евсюкова и предоставило возможность трудиться преподавателем в Военно-воздушной академии, воспитывая молодых офицеров, он принял решение «оставаться на своём месте», так как в нынешнее тяжёлое время это важнее.

«Я просто с себя сложил полномочия. Я и не знал, кому предназначается. Я просто в „Единой России“ оставил эти голоса и ему отдали… Я не писал бумагу, в пользу кого я передаю… мандат свой. Я не знал, кому он будет принадлежать… Лучше быть хорошим военнослужащим, чем плохим политиком», — цитирует Евсюкова РИА Новости.

Действительно, лучше не быть плохим политиком. Но тогда возникает вопрос: зачем Евсюков вообще решил баллотироваться? Возможно, по неопытности. Просто не предусмотрел всего того, что следовало. Ведь для него это первая попытка хождения во власть. Тем более, мандат свой он не сдал, а передал в пользу партии.

Территориальная группа «Единой России» в округе № 2 состояла из трёх человек: первый — Евсюков, второй — Новомлинский, третья — Марина Осьминина. По закону, если партия победила в округе по спискам, депутатский мандант достаётся первому кандидату в списке. Если он отказывается, мандат получает следующий за ним «списочник». Так и случилось.

Однако многие обратили внимание на личность нового обладателя заветного мандата, который, как писали СМИ, был «внуком губернатора». Ну, теперь всё ясно-понятно, это наверняка сделка, договорнячок, чтобы «паровозом» привести во власть родственника крупного чиновника — так или примерно так могла думать досужая публика.

Тот факт, что речь шла не о действующем губернаторе Воронежской области — Гусеве, и даже не о его предшественниках — Гордееве и Кулакове, а о главе региона с 1996 по 2000-й год Иване Шабанове, когда область ещё считалась «красным поясом», многие критики так и не уяснили. К тому же внук экс-губернатора — давно самостоятельный политик, депутат гордумы.

Причины народной подозрительности понятны. Нюансы избирательного законодательства мало кому знакомы, а вот настырное стремление разного рода «блатных» и «мажоров» откусить от пирога власти добрый кусок общеизвестно. «Мальчиков-мажоров» — молодую поросль советской партхозноменклатуры честные люди не терпели ещё в 80-е.

Отсюда и реакция в Сети. «Обнулился», — сожалеет Вера Волгина. «Очередной схематоз», — подозревает Лариса Абрамовская. «Как был бардак, так и остался, выбирает не народ, они сами себя выбирают, а выборы это так формальность», — ругается Галина Бирзул. «Нужно менять правила и чтобы голоса не передавали», — советует Анна Жаркова.

Но ещё большую горечь, думается, вызывает крушение надежд людей, что этажи власти вот-вот наполнятся настоящими героями, прошедшими огонь и воду, плоть от плоти народной, которые чужды корысти и подлости, а значит решения их будут справедливыми, в интересах народного большинства, а не корпорации чиновников.

Выразителями этой боли в публичном пространстве стали военблогеры.

«В Воронеже решили забить на слова Владимира Владимировича? Чем запугали ветерана? Купили? Думаю, прокуратура должна разобраться. Для участников „Времени Героев“. Различных выборов в местное самоуправление. Товарищи. Назвались груздями, полезайте в короб», — требует тг-канал «Воевода вещает».

«Большей дискредитации электорального процесса с участием ветеранов СВО и придумать сложно. Это напомнило довоенный 2021 год, когда известный на всю страну антиковидный врач Проценко был включен в пятерку федерального списка „Единой России“… получил право стать депутатом Госдумы, но отказался», — пишет тг-канал «Два майора».

Видеть и слышать подобную реакцию народа, избирателей, тем более военблогеров, Евсюкову наверняка горько. И он сформулировал свой ответ: «Хорошо сидеть на диване и обсуждать военную службу, выборы, еще что-то. Идите, послужите Родине, выполните свой долг, хотя бы как-нибудь, и только тогда получите моральное право кого-то осуждать!»

Действительно, обывателю перемывать кости военному на протезе, требуя от него проявить больше напора в стремлении во власть ради защиты своих интересов — так себе позиция.

Если уж есть недовольство случившимся, следует подумать о том, как изменить систему, чтобы такие «фокусы», случайные или нет, стали невозможны.

Вообще, с выпученными глазами повторять и надеяться, как бойцы СВО, сильные и смелые, однажды вернутся домой, займут посты во власти и всем народным угнетателям покажут кузькину мать, немного инфантильно. Видится в этом плохо скрытое желание спрятаться за чью-то спину. Чтобы кто-то решил все вопросы. А где ты сам, дорогой гражданин?

Также как и надежда на то, что участники боевых действий непременно хорошо покажут себя во власти. Они точно непримиримы к язвам общества и виновникам их появления? Ведь главное качество солдата — исполнение приказа.

Что если бюрократия рассчитывает именно на это? Вон, сколько спортсменов в Госдуме. Те тоже привыкли слушаться — тренера.

Не говоря уже о том, что искаженная оптика общества порой наделяет участников СВО моральными качествами, которых у них может и не быть. После подписания контракта значительным числом криминалитета, чаще всего тяжелостатейников, в масштабах, невиданных даже во время ВОВ, армейские ряды могут быть совсем небезупречны.

Обратный процесс рекрутинга свежей крови во власть, используя СВО как фильтр для очищения — прохождение службы действующими чиновниками и возвращение их затем на свои посты, тоже не идеальная схема. Свечку никто не держал, но есть подозрение, что некоторые из них движимы лишь карьерными устремлениями в плохом смысле этого слова.

Косвенно это доказывает тот факт, что в отличие от мобилизованных и контрактников, которые служат теперь фактически бессрочно — до окончания спецоперации, чиновники имеют шанс вернуться домой и на работу, а значит вопрос их участия решается особо. Спецоперация, спецработа, спецполитика. Это точно то, чего хотел президент?

Так что ни рекрутинг новых политиков, чиновников из числа военнослужащих, ни обкатка старых на СВО не гарантируют на выходе кадров высокого качества. Единственной гарантией может быть действительно свободный избирательный процесс, где и военные и гражданские имеют равные права и возможность честной конкуренции друг с другом.

Из воронежской истории следует сделать выводы и закрепить их на уровне закона. Процесс смены политической элиты через прямое инкорпорирование бойцов СВО во власть не должен превратиться в ещё одну имитацию, если не сказать хуже. Времени на раскачку как обычно нет, до выборов 2026 года осталось всего ничего.