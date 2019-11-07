Вся социально-экономическая и мировая политика стоит на трех китах

Чтобы понимать механику политических процессов, нужно исходить из трех постулатов

Они сформулированы в качестве максим (заостренных тезисов).

1. Ключевые социально-экономические процессы управляемы, а не стихийны.

2. Историю делают не массы, а элита, массы – инструмент в ее руках.

3. Главный мотив действий элиты – сохранение своей власти и собственности.

На конкретном римере проиллюстрирую, как работает изложенный аналитический метод.

В США большое внимание уделяется правам сверхтолстых людей. В общественном транспорте для них есть специальные сидячие места, повышенной площади. Пропаганда не просто провозглашает терпимость к явно избыточной полноте, но всемерно подчеркивает, что быть «человеком-гамбургером» – абсолютно нормальная вещь. Очень толстые люди прекрасно себя чувствуют в обществе, делают успешные карьеры и так далее.

У нас все это вызывает недоумение и в ходу расхожее объяснение, мол, Америка сошла с ума, и там просто не понимают негативных последствий ожирения. А теперь применим три принципа, изложенные в статье.

Шаг первый. Поскольку процессы управляемые, значит так все специально и задумано.

Отсюда вытекает вопрос: а каковы же цели кампании?

Шаг второй. Историю делают не массы, а элита, массы – инструмент в ее руках.

Ага, значит, рост числа страдающих избыточным весом выгоден элите. Снова вопрос, а в чем ее выгода?

Шаг третий. Главный мотив действий элиты – сохранение своей власти и собственности.

Соответственно, рост числа болезненно толстых способствует укреплению власти элиты.

В самом деле, человеку, который едва ходит, очень трудно участвовать в реальных протестах против власти. Ожирение ведет к множеству тяжелых болезней, тут не до социальной активности.

Путь в элиту предполагает обязательную учебу в престижном вузе – это непростая работа, и сверхтолстым приходится особенно трудно. То есть и претендентов на место в верхушке становится меньше.

А вот высокопоставленные члены общества в среднем отличается подтянутостью, крепким здоровьем и спортивным образом жизни. Исключения есть, разумеется. Тот же Черчилль, но это не правило, а редкость.

Шейн Рэттенбери - Министр Австралийской столичной территории

Александр Стубб. Премьер-министр Финляндии

Дэвид Камэрон. Премьер-министр Великобритании

Ким Ён Сам. Президент Республики Корея

Чтобы держать себя в тонусе, необходимо здоровое питание, а оно, как правило, существенно дороже фастфуда. То есть человек, потребляющий суррогат и толстеющий по этой причине, не станет возмущаться. Его же убедила пропаганда, что жизнь идет отлично. Более того, учет прав толстых подается как завоевание демократии и проявление «власти народа».

Заодно достигается и частная цель: создается потребитель для низкокачественных продуктов, и корпорации получают прибыль. Понятно, что ключевые объекты бизнеса принадлежат всё той же самой элите.

Вот мы и нашли ответы на все поставленные вопросы, вскрыв суть анализируемого явления.

То же самое относится к системе образования. В России принято смеяться над знаниями среднестатического западного обывателя. И действительно, наши учителя, поработав за границей, рассказывают совершенно дичайшие вещи о том, насколько невежественны их западные ученики.

Это правда, но расхожие объяснения данному факту нередко наивны до крайности. Например, говорят, что на Западе опять-таки «не ведают, что творят», жертвуют интеллектуальностью ради глупых школьных экспериментов и так далее.

Но ведь все совсем не так. На самом деле элите невыгодно допускать широкие массы до качественного образования. Культурный, образованный человек начнет требовать для себя и соответствующего положения в обществе, а лучшие места давно заняты. Для управления страной есть несколько очень сильных вузов и привилегированных школ, где и проходят подготовку высшие управленческие кадры. Всем остальным думать не положено по статусу.

Та же причина и в методичном уничтожении доступной и хорошей системы образования в России. Дальше будет только хуже.

Когда не делаются шаги, необходимость которых очевидна всем, не стоит спешить с выводами относительно «глупости или некомпетентности власти». Нет, всё они там наверху понимают и знают. Их действия сознательны.

Проанализируйте любой важный социальный или экономический вопрос, отталкиваясь от трех постулатов, и вам сразу откроется истинный смысл происходящего. Трех принципов достаточно и для понимания (в общих чертах) геополитических процессов мирового масштаба.

Фото политиков взяты отсюда