Министр обороны Судана принес присягу в качестве главы военного совета

07:45

Министр обороны и первый вице-президент Судана Авад ибн Ауф в четверг вечером принес присягу в качестве главы переходного военного совета страны, его заместителем стал начальник штаба Кемаль Абдель Мааруф, пишет РИА Новости со ссылкой на суданское гостелевидение.

В Судане 11 апреля произошел военный переворот. Авад ибн Ауф в четверг заявил, что президент Омар аль-Башир взят под стражу, создан военный совет, который будет управлять государством в течение двух лет.

В стране прекращается действие конституции 2005 года и вводится режим ЧП на три месяца. Воздушное пространство республики было закрыто на сутки.

Перевороту предшествовали народные протесты, которые начались с требований о снижении цен на хлеб, но постепенно вылились в лозунги о смене политического режима аль-Башира, непрерывно находившегося у власти 30 лет.