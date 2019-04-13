На Украине предложили вернуть в бюллетени графу «Против всех»

11:03

На официальном сайте президента Украины появилась петиция, в которой предлагается вернуть в избирательные бюллетени графу "Против всех".

По словам автора петиции Сергея Лесокобылка, во время избирательной кампании кандидаты в президенты "породили раскол и взаимную ненависть" в обществе.

"В связи с этим предлагаю срочно создать поправку к закону о выборах и добавить в избирательный бюллетень пункт "Против всех", - говорится в петиции. Также Лесокобылка призвал избирателей отказаться от обоих кандидатов и объявить новые выборы.

Петиция была опубликована 11 апреля, за это время ее подписали 60 человек из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей продлится в течение 90 дней.

Пункт "против всех" из избирательных бюллетеней на Украине убрали в ноябре 2011 года, напоминает РИА Новости.

Президентские выборы прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", во втором туре Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.