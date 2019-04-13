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На Украине предложили вернуть в бюллетени графу «Против всех»

11:03 13.04.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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На официальном сайте президента Украины появилась петиция, в которой предлагается вернуть в избирательные бюллетени графу "Против всех".

По словам автора петиции Сергея Лесокобылка, во время избирательной кампании кандидаты в президенты "породили раскол и взаимную ненависть" в обществе.

"В связи с этим предлагаю срочно создать поправку к закону о выборах и добавить в избирательный бюллетень пункт "Против всех", - говорится в петиции. Также Лесокобылка призвал избирателей отказаться от обоих кандидатов и объявить новые выборы.

Петиция была опубликована 11 апреля, за это время ее подписали 60 человек из необходимых 25 тысяч. Сбор подписей продлится в течение 90 дней.

Пункт "против всех" из избирательных бюллетеней на Украине убрали в ноябре 2011 года, напоминает РИА Новости.

Президентские выборы прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.

Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.

Согласно данным опроса социологической группы "Рейтинг", во втором туре Зеленский набирает 61% голосов, рейтинг Порошенко при этом составляет 24%.

Темы: Украина, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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13.04.2019, 18:30
Гость: Русфанат

Против всех? Это прибамбасы в пользу Порошенко. По значимости они равны низкой явке, в которой Порошенко очень заинтересован. У него есть ограниченный круг почитателей-укронационалистов, который не откажется от него ни при каких условиях, у Зеленского электорат вроде большой, да зыбкий. При наличии графы "против всех" вполне могут и отвалить.
Однако, по мне, так пусть лучше Порошенко выиграет. Его уже в России "сосчитали" и списали. Так что никаких нюансов: непризнание выборов, непризнание границ, признание ЛДНР. А с Зеленским ещё возиться придется. Только время потеряем.
13.04.2019, 17:43
Гость: Мёбиус

У нас бы вернуть. Вот тогда многие реально пошли бы на выборы и не было бы пресловутых 76%
13.04.2019, 17:41
Гость: Теперь Пороху и шоколадка не сладка

Порох рвался к власти еще с 2004 года. Менял полит. ориентацию, гадил на других (Тимошенко и пр.). Собирал олигарх-групп много лет. А тут какой-то пацан завалил за считанные дни. Обидно, блин.
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