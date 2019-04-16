Суд в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн за имущество в Крыму

17:04

Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда. Фото с сайта wikimedia.org

Международный арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» свыше 44 млн долларов компенсации за национализацию имущества компании после присоединения Крыма к России.

Также Россия должна возместить $3,5 млн арбитражных расходов, сообщается в пресс-релизе украинской компании.

Согласно решению арбитражного суда, начиная с 22 апреля 2014 года на сумму компенсации начисляются проценты. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов составляет свыше $5,5 млн.

Напомним, в 2014 году «Укрнафта» лишилась прав собственности на 16 автозаправочных станций и подала жалобу в международный арбитраж, опираясь на договор между кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража, но Россия не признала его компетенцию, обжаловав решение о наличии у него юрисдикции в Верховном суде Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ на основании упомянутого договора. При этом согласился с арбитражным судом в том, что «Укрнафта» является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории Крыма - инвестициями.