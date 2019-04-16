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Суд в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн за имущество в Крыму

17:04 16.04.2019
Дворец мира в Гааге
Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда. Фото с сайта wikimedia.org
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Международный арбитражный суд принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» свыше 44 млн долларов компенсации за национализацию имущества компании после присоединения Крыма к России.

Также Россия должна возместить $3,5 млн арбитражных расходов, сообщается в пресс-релизе украинской компании.

Согласно решению арбитражного суда, начиная с 22 апреля 2014 года на сумму компенсации начисляются проценты. По состоянию на апрель 2019 года размер начисленных процентов составляет свыше $5,5 млн.

Напомним, в 2014 году «Укрнафта» лишилась прав собственности на 16 автозаправочных станций и подала жалобу в международный арбитраж, опираясь на договор между кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража, но Россия не признала его компетенцию, обжаловав решение о наличии у него юрисдикции в Верховном суде Швейцарии.

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску «Укрнафты» против РФ на основании упомянутого договора. При этом согласился с арбитражным судом в том, что «Укрнафта» является инвестором по соглашению, а ее имущество на территории Крыма - инвестициями.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 20:38
Гость: Путник

Получается, что суд признал переход прав собственности, что логично, и как следствие, переход Крыма в состав России.
16.04.2019, 20:06
Гость: из киева

И это только 16 жалких автозаправок по $2,5 млн. за штуку. А таких объектов в Крыму многие тысячи, и многие из них стоят много дороже (заводы, например).
Представьте, сколько стоит недвижимое имущество Министарства обороны Украины, потерянное в Крыму - полигоны, порты, аэродромы, склады (кстати, на складах тоже что-то было:), административные здания, в том числе те, которые арендовались ЧФ РФ. А с каждым выигранным решением суда следующие проходят все проще - по прецеденту. Причем, интересный момент - Украина в своих исках по ним требует не компенсации за них (с передачей права собственности на них после её выплаты), а компенсации за временную невозможность их использования (т.е. постоянные выплаты в размере арендной платы). Суммы там много меньшие, зато ежегодные и (что особенно удобно для суда:) уже согласованные с РФ - в соглашении об аренде баз ЧФ РФ в Крыму от 2010-го года. Напомню, что в период 10-13 годов аренда баз в Крыму обходилась России в $3,6-4,5 млрд. (в зависимости от цены нефти, т.к. определялась скидкой на стоимость поставляемого газа). Теперь с учетом захваченных инфраструктурных объектов украинской армии и флота, цифра будет, как минимум, вдвое больше. Ждем развития событий.
16.04.2019, 19:27
Гость: из киева

Суду условий не ставят, его решения выполняют или не выполняют. Кроме того, РФ признала этот суд (официальтное название его - Постоянная палата третейского суда), делегировав в него своих судей очень высокого ранга: от России в нем заседают Чрезвычайный и полномочный посол, директор Правового департамента МИД РФ (!) Кирилл Геворгян и доктора юридических наук, профессора Камиль Бекяшев, Юрий Колосов и Станислав Черниченко. Один раз не признать на государственном уровне (а иск был к государству РФ) решение такого суда - значит, потерять возможность обращаться в него.
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