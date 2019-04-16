Минкульт РФ предложит организовать сбор средств на восстановление Нотр-Дам

20:28

Министерство культуры России предложит организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от мощного пожара накануне. Об этом "Интерфаксу" сообщил директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

"Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари. Мне кажется, это будет правильно. Мы проведем консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически - приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжелая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма", - сказал он.

Желание помочь в восстановлении собора выразил и глава Сбербанка Герман Греф. В частности, Сбербанк готов создать специальный фонд для сбора денег.

"Я думаю, что мы подумаем, и для всех желающих создадим какой-то фонд, кто захочет помочь, может быть, сможет перечислить туда деньги", — приводит слова Грефа ИА REGNUM.

По его словам, собор Парижской Богоматери не просто французский памятник, а сокровище мирового масштаба. Поэтому, добавил Греф, у каждого "нормального человека есть огромное желание помочь".

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером. В результате пожара, продолжавшегося несколько часов, обрушился шпиль собора и частично обвалилась крыша. Власти сообщили, что несущие конструкции собора не пострадали, также удалось спасти реликвии, хранившиеся в соборе.