Министр культуры Франции назвал слабые места Нотр‐Дама

11:04

Здание собора Парижской Богоматери удалось почти полностью стабилизировать после пожара. Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер в эфире телеканала France 2.

«Нотр-Дам в настоящее время почти что спасен от разрушения. Укреплены и стабилизированы все особо слабые места, возникшие в результате пожара — северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр, отметив, что это «прекрасная новость».

Глава ведомства подчеркнул, что специалистам предстоит еще много работать над каменным сводом собора. По его словам, в Нотр-Даме остаются несколько «нестабильных точек». Сейчас ими занимаются сотрудники министерства и строительных компаний.

«Они убирают оттуда обломки и фрагменты, оставшиеся после пожара, и постепенно начинают закрывать брезентом бреши в каменном своде. Когда эти работы будут завершены, мы сможем считать, что собор спасен», — пояснил Риестер.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь полностью уничтожил шпиль и лишил храм большей части крыши. Окончательно Нотр-Дам удалось потушить только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека: двое полицейских и спасатель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет. На реставрацию собора удалось собрать уже порядка 850 миллионов евро.