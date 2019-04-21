]]> ]]>
Главная В мире Новости

Министр культуры Франции назвал слабые места Нотр‐Дама

11:04 21.04.2019
Стоп-кадр с видео
Стоп-кадр с видео
Материалы по теме:

Здание собора Парижской Богоматери удалось почти полностью стабилизировать после пожара. Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер в эфире телеканала France 2.

«Нотр-Дам в настоящее время почти что спасен от разрушения. Укреплены и стабилизированы все особо слабые места, возникшие в результате пожара — северный и южный портал, а также часть западного портала, расположенная между двумя колокольнями», — сказал министр, отметив, что это «прекрасная новость».

Глава ведомства подчеркнул, что специалистам предстоит еще много работать над каменным сводом собора. По его словам, в Нотр-Даме остаются несколько «нестабильных точек». Сейчас ими занимаются сотрудники министерства и строительных компаний.

«Они убирают оттуда обломки и фрагменты, оставшиеся после пожара, и постепенно начинают закрывать брезентом бреши в каменном своде. Когда эти работы будут завершены, мы сможем считать, что собор спасен», — пояснил Риестер.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь полностью уничтожил шпиль и лишил храм большей части крыши. Окончательно Нотр-Дам удалось потушить только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека: двое полицейских и спасатель.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что на восстановление собора потребуется пять лет. На реставрацию собора удалось собрать уже порядка 850 миллионов евро.

Темы: Пожар в Нотр-Даме, Париж
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.