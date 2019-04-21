]]> ]]>
Главная В мире Новости

Белоруссия ограничила экспорт нефти из России

16:19 21.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Белоруссия временно отказалась от российской нефти. Минск объяснил это тем, что хлорорганические соединения в топливе превысили показатели в десятки раз.

Государственный концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефти из России после ухудшения качества смеси Urals. Об этом рассказал заместитель председателя компании Владимир Сизов, сообщило агентство «Белта».

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — рассказал Сизов.

По его словам, Белоруссия потребовала организовать официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть».

В то же время в российской компании заявили, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию и другие страны продолжается. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин пообещал изменить качество нефти в трубопроводе «Дружба» к 22–23 апреля. В свою очередь в «Белнефтехиме» заявили, что поставки возобновятся после исправления ситуации. Премьер-министр Белорусии Игорь Ляшенко отметил, что ситуация находится под контролем, а Россия работает над проблемой ежесуточно.

В «Белнефтехиме» сообщили о резком ухудшении качества российского сырья 19 апреля. Это топливо поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Как заявили представители концерна, нефть содержит хлорорганические соединения, превышающие предельные значения по стандарту в десятки раз. Россия признала наличие проблем.

Темы: Белоруссия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.04.2019, 20:34
Гость: Du Pape

Глупые те хохлы что сдесь распиралиль, мол будем брать нефтепродукты у белорусов, у батьки. Ага, щас. Щас белярусам не до жиру будет, им бы хватило.
21.04.2019, 19:41
Гость: А не пойти ли тебе ...

Мы долго ждали бы.лорусские киви, устриц лосося. Очень долго миллионы лет, и только благодаря папеколи их получили. Ведь до него этого щастя никогда в бы.лоруссии не было. Вот, Шо ГОСТ животворящий делает. Спой исчо про качество и братство
21.04.2019, 19:24
Гость: Медведь

Беларусская молочка - полное дерьмо. Невкусная и дорогая. Отказывайтесь и повторяйте - будете жить так же как эуропейцы незалежные
Все комментарии (14)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.