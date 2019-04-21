Белоруссия ограничила экспорт нефти из России

16:19

Белоруссия временно отказалась от российской нефти. Минск объяснил это тем, что хлорорганические соединения в топливе превысили показатели в десятки раз.

Государственный концерн «Белнефтехим» временно ограничил экспорт нефти из России после ухудшения качества смеси Urals. Об этом рассказал заместитель председателя компании Владимир Сизов, сообщило агентство «Белта».

«С учетом проведения посевной кампании, имеющихся рисков по переработке сырья с ухудшенным качеством нами принято решение о временном ограничении поставок нефтепродуктов по экспортным направлениям», — рассказал Сизов.

По его словам, Белоруссия потребовала организовать официальную встречу с представителями ПАО «Транснефть».

В то же время в российской компании заявили, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию и другие страны продолжается. Советник президента «Транснефти» Игорь Демин пообещал изменить качество нефти в трубопроводе «Дружба» к 22–23 апреля. В свою очередь в «Белнефтехиме» заявили, что поставки возобновятся после исправления ситуации. Премьер-министр Белорусии Игорь Ляшенко отметил, что ситуация находится под контролем, а Россия работает над проблемой ежесуточно.

В «Белнефтехиме» сообщили о резком ухудшении качества российского сырья 19 апреля. Это топливо поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Как заявили представители концерна, нефть содержит хлорорганические соединения, превышающие предельные значения по стандарту в десятки раз. Россия признала наличие проблем.