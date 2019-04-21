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Взрывы в двух церквях и двух отелях прогремели на Шри-Ланке

07:53 21.04.2019
Взрыв в церкви на Шри-Ланке
Фото Aashik Nazardeen ‏@aashikchin via Twitter
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Взрывы прогремели в двух церквях и двух отелях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Один из взрывов произошел в церкви Св. Антония в столице Шри-Ланки Коломбо, вторая церковь находится в городе Катана.

Кроме того, полиция сообщила о взрывах в двух отелях в городе Коломбо - Шангри-Ла и Кингсбери.

По данным агентства РИА Новости, в результате взрывов пострадали не менее 80 человек.

Темы: Происшествия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.04.2019, 10:29
Гость: СерНик

Взрывают христианские церкви от страха. Значит вера христова, верна и угодна Богу!
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