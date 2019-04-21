Взрывы в двух церквях и двух отелях прогремели на Шри-Ланке
Фото Aashik Nazardeen @aashikchin via Twitter
Взрывы прогремели в двух церквях и двух отелях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Один из взрывов произошел в церкви Св. Антония в столице Шри-Ланки Коломбо, вторая церковь находится в городе Катана.
Кроме того, полиция сообщила о взрывах в двух отелях в городе Коломбо - Шангри-Ла и Кингсбери.
По данным агентства РИА Новости, в результате взрывов пострадали не менее 80 человек.