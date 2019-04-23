ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

14:23

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, пишет РИА Новости.

Отмечается, что при этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Ранее министр оборны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что произошедшие теракты стали ответом на нападение на мечети в Новой Зеландии. "Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - заявил он.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в минувшее воскресенье, 21 апреля: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.

Жертвами стали 321 человек, более 520 пострадали.

Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля объявлено днем траура по погибшим.