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ИГ взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

14:23 23.04.2019
Взрыв в церкви на Шри-Ланке
Фото Aashik Nazardeen ‏@aashikchin via Twitter
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Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, пишет РИА Новости

Отмечается, что при этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.

Ранее министр оборны Шри-Ланки Руван Виджевардена заявил, что произошедшие теракты стали ответом на нападение на мечети в Новой Зеландии. "Предварительное расследование показало, что произошедшее на Шри-Ланке в воскресенье стало ответом на атаку на мусульман в Крайстчерче", - заявил он.

Серия взрывов на Шри-Ланке произошла в минувшее воскресенье, 21 апреля: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.

Жертвами стали 321 человек, более 520 пострадали.

Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля объявлено днем траура по погибшим.

Темы: Шри-Ланка, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 15:39
Гость: не верим

ИГИЛ разгромлен российским контингентом в Сирии.В Шри-Ланке это самозванцы.
23.04.2019, 15:17
Гость: Иван простак

«Где ещё тихо», спросили в Вашингтоне, и сказали иг: «одна нога здесь другая там».
23.04.2019, 14:42
Гость: Моня

ИГ - это филиал Моссада. Но зачем Израилю взрывать Шри Ланку даже в качестве провокации - непонятно. Видимо какой-то новый план Нетаньяху.
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