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Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

08:45 23.04.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Украины Петр Порошенко, проигравший на очередных выборах главы государства Владимиру Зеленскому, заявил, что намерен вновь оказаться в администрации президента после следующих выборов.

"Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы, вернемся на улицу Банковую (на которой находится здание АП - прим. ТАСС) после следующих президентских выборов", - приводит его слова ТАСС.

По его словам, он уверен в победе, его "команду никто не одолеет". "К следующим президентским выборам мы начинаем подготовку уже сейчас", - добавил Порошенко.

"Мы не дадим им разрушить нашу армию, язык, не дадим им сделать реванш нашей церкви, мы не дадим им остановить децентрализацию, инклюзивное образование. Наши главные победы еще впереди, и пусть все это услышат", - сказал он.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что намерен перенести администрацию президента в новое здание. "Мы не хотим быть в этой администрации, это правда. Я не знаю, где будет новое место, место должно быть открытым", - отметил он.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. Согласно результатам обработки 99,81% электронных протоколов, Зеленский значительно опережает Порошенко - 73,22% против 24,46% голосов. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.

Темы: Выборы на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 14:28
Гость: ivk

Украина - фашизоидная страна, где люди, не согласные с бандеровской идеологией, подвергаются уничтожению. И совсем не важно, насколько быстро меняются там президенты, если управляет Украиной госдеп США.
23.04.2019, 14:23
Гость: та не ,мокша,

это уже не проходит...Зеля и вякнуть об этом не посмеет...Он уже и Бандеру считает героем....
23.04.2019, 14:21
Гость: не 2 самолета,

а шесть,в них улики Ющенко,глечики и имущество Порошенко.Эта байда уже с 2010 года и никто не верит...
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