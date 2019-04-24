Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 350 человек
Число погибших в результате терактов, произошедших на Шри-Ланке, достигло 359 человек, сообщает CNN со ссылкой на полицию страны. Ранее было известно о 321 погибшем.
В числе погибших 38 иностранцев, в том числе граждане США, Австралии, Великобритании, Индии, Турции, Португалии. По данным ООН, 45 из жертв теракта — дети.
21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Три из них случились в католических церквях во время пасхальных богослужений, другие — в отелях.
Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.
Власти Шри-Ланки считают, что взрывы устроили участники двух местных исламистских группировок. Они предполагают, что таким образом террористы мстили за нападение ультраправого активиста на мечети в Новой Зеландии.
По данным Reuters, по подозрению в причастности к терактам уже задержаны более 60 человек.