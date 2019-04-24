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Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 350 человек

09:25 24.04.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Число погибших в результате терактов, произошедших на Шри-Ланке, достигло 359 человек, сообщает CNN со ссылкой на полицию страны. Ранее было известно о 321 погибшем.

В числе погибших 38 иностранцев, в том числе граждане США, Австралии, Великобритании, Индии, Турции, Португалии. По данным ООН, 45 из жертв теракта — дети. 

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Три из них случились в католических церквях во время пасхальных богослужений, другие — в отелях.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России.

Власти Шри-Ланки считают, что взрывы устроили участники двух местных исламистских группировок. Они предполагают, что таким образом террористы мстили за нападение ультраправого активиста на мечети в Новой Зеландии.

По данным Reuters, по подозрению в причастности к терактам уже задержаны более 60 человек.

Темы: Шри-Ланка, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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24.04.2019, 13:56
Гость: Алексей

Почему США решили устроить эти терракты в Шри-Ланке? То что ИС это их спец. подразделение из ЦРУ у меня нет сомнений.
24.04.2019, 13:09
Гость: Татьяна Алексеевна

А пиндосам без разницы,где КРОВЬ льется. Лишь бы лилась.
24.04.2019, 12:51
Гость: личный опыт

с чего это вдруг пиндосня решила натравить своих цепных псов на Шри-Ланку?
Там что месторождения нефти обнаружили?
Все комментарии (4)
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