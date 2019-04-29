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В Белоруссии задержали одного из ближайших соратников Лукашенко

22:24 29.04.2019
Андрей Втюрин. Фото с сайта vsr.mil.by

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал заместителя главы Совета безопасности страны, бывшего начальника службы охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина. Об этом со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» сообщает местная газета «Наша Нива». По данным издания, задержание было проведено неделю назад.

Против мужчины, пояснили собеседники издания, возбуждено уголовное дело, предположительно — по факту взяток. Обстоятельства задержания Втюрина пока не уточняются, однако известно, что его коттедж в элитном поселке «Дрозды-2» под Минском опечатан.

Официальный представитель белорусского КГБ Андрей Ярош комментировать информацию о задержании Втюрина отказался.

В службе охраны Лукашенко Втюрин служил с 1995 года, пишет РБК. Пост ее руководителя он занимал в период с 2007 по 2014 год. После этого решением президента силовика назначили заместителем госсекретаря Совета безопасности страны. 

Втюрин родился в 1971 году в Пензе. Он окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России (1992). В 2002 году выпустился из Академии белорусского МВД.

Темы: В мире
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