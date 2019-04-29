«Плацдарм вблизи российских городов»: как НАТО наращивает военную активность в Прибалтике

Целая серия учений НАТО проводится в рамках плана по «сдерживанию» России

В понедельник, 29 апреля, в Эстонии начинаются учения стран - членов Североатлантического альянса. В манёврах будут задействованы около 10 тыс. военных. Об этом сообщила ранее пресс-служба эстонских ВС.



Фото с сайта eucom.mil

«Учения «Весенний шторм» в этом году пройдут в северо-восточной части Эстонии. В них примут участие почти 10 тыс. военнослужащих, в том числе военные контингенты Великобритании и Бельгии из дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО и военнослужащие эстонских Сил обороны», - говорится в заявлении.

Тренировки будут длиться вплоть до 17 мая на территории пограничного с Россией Ида-Вируского уезда, наиболее интенсивный этап манёвров придётся на 7-10 мая.

Сценарий «Весеннего шторма» предусматривает проведение учебных боёв в городской среде, в качестве «полигонов» выступят восемь населённых пунктов. Об этом говорится в сообщении управы посёлка Нарва-Йыэсуу. Военнослужащие будут использовать холостые патроны и дымовые гранаты.

Выгодное место

Для участия в манёврах страны НАТО начали стягивать свои подразделения в Эстонию ещё в середине апреля. Сначала Великобритания перебросила пять вертолётов Apache для сдерживания, как заявили в Лондоне, «очень вероятной агрессии» со стороны России.

«Угроза России, которую мы наблюдаем, очень вероятна. Это одна из причин, почему мы развёртываем пять ударных вертолётов», - заявил глава британского Министерства обороны Гэвин Уильямсон.

Предполагается, что эта техника будет находиться в балтийской республике около трёх месяцев. Вертолёты прибыли на авиабазу Эмари в военный городок Тапа, расположенный всего в 150 км от российской границы. Туда же переброшена и тяжёлая техника ВС Франции, в том числе пять танков и более десяти БМП.

Москва призвала НАТО прекратить военную активность вдоль российских рубежей, включающую размещение в Восточной Европе и Прибалтике дополнительного контингента и армейской инфраструктуры. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов, это могло бы стать «важным условием для снижения напряжённости».

Учения НАТО в Балтии вблизи российских границ негативно влияют на отношения России и стран альянса, предупреждают эксперты.

«Несмотря на то что численность военных, задействованных в этих учениях, сравнительно невысока, манёвры создают военную напряжённость на границах России. Москва вынуждена учитывать это в своих планах по обороне страны. Когда ездят танки и летают самолёты вблизи границ РФ, могут происходить различного рода инциденты. Даже если они носят непреднамеренный характер, они всё же могут быть достаточно опасными для российской стороны», - пояснил в интервью RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По его мнению, меры Североатлантического альянса по подготовке театра военных действий в Балтии создают потенциальную военную угрозу для России.

«Прибалтика для НАТО - это плацдарм вблизи крупнейших российских городов, военных объектов. Натовские войска дислоцируются там на постоянной основе, а также готовят инфраструктуру для развёртывания группировок», - констатировал эксперт.

США хотят окружить Россию очагами военно-политической напряжённости, проведение военных манёвров у российских границ - важный элемент этой стратегии, считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Как он пояснил в интервью RT, Вашингтон пытается давить на Москву, поскольку американское руководство не желает мириться с тем, что сегодня Вашингтон уже не имеет монопольного права голоса на международной арене, а Россия занимает твёрдую позицию по целому ряду вопросов.

«С военно-тактической точки зрения Балтийский регион чрезвычайно важен для Североатлантического альянса. Потому что от Таллина, Риги, Вильнюса можно легко «достать» до Петербурга, Калининграда и даже Москвы», - подчеркнул Межевич.

При этом, хотя российская сторона не выступает инициатором напряжённости, у Москвы есть достаточный потенциал для обороны, добавил эксперт.

«На ротационной и регулярной основе»

В последние годы учебные манёвры НАТО в Прибалтике проходят фактически постоянно - благодаря этому у альянса всегда есть формальный повод для того, чтобы держать в регионе военный контингент и технику.

Так, с 8 по 12 апреля в Эстонии прошли крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 («Закрытые щиты - 2019»). Согласно их сценарию, национальные группы быстрого реагирования должны будут прийти на помощь вымышленному островному государству Берилии.

Страна сталкивается с «враждебными действиями» в области безопасности, скоординированными кибератаками, вызывающими серьёзные сбои в работе критически важных компонентов инфраструктуры. Военным будет необходимо отразить эти угрозы и ликвидировать последствия ударов.

С 12 апреля до 5 мая в Балтии проходят международные военные учения Furious Hammer («Яростный молот»), в которых принимают участие эстонские и латвийские военные, а также их коллеги из международного батальона НАТО.

Кроме того, три года назад в странах Балтии и Польше были размещены многонациональные батальоны Североатлантического альянса. Над эстонским формированием взяла шефство Великобритания.

Между тем власти Эстонии выступают за наращивание присутствия на территории Балтии не только военнослужащих из европейских государств - членов НАТО, но и американского военного контингента. Об этом в начале апреля заявил посол Эстонии в Польше Эрик Мармей.

«От лица Эстонии скажу, что хотелось бы видеть этих солдат (военнослужащих ВС США. - RT) на ротационной и регулярной основе во всех странах Балтии», - заявил дипломат.

Как отмечает Виктор Мураховский, учения Североатлантического альянса в Балтии становятся ежегодными, число стран-участниц постоянно растёт, а отрабатывается, как правило, отражение «российской агрессии».

«Целая серия учений НАТО проводится в рамках плана по «сдерживанию» России. Нередко под прикрытием этих учений перебазируются соединения из США, приходят корабли американских ВМС, создаются военные формирования на Балтике», - констатировал эксперт.

Как пояснил Николай Межевич, руководство стран Балтии поощряет круглогодичные военные манёвры, постоянно ожидая мифической агрессии со стороны России. В Литве, Латвии и Эстонии считают, что партнёры по НАТО помогут небольшим прибалтийским странам отразить потенциальное нападение.

«Приём двойных стандартов»

Прибалтийские политики считают, что Москва может представлять для их стран опасность, и их сложно переубедить, указывают эксперты. При этом они отмечают, что мифом является не только «российская агрессия», но и «американская помощь».

Вашингтон разжигает напряжённость в регионе, чтобы создать дискомфорт для Москвы и занять удобный плацдарм. По мнению Виктора Мураховского, заявления Североатлантического альянса о готовности «вступиться» за балтийские республики являются дежурными.

«Ни США, ни другие крупнейшие страны НАТО за Прибалтику воевать не будут. Создаётся такое впечатление, что в блоке никто не читал Пятую статью Устава альянса о защите своих союзников - никаких жёстких обязательств она не содержит», - считает эксперт.

Отметим, что за десять дней до начала военных учений в Эстонии в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и эстонского лидера Керсти Кальюлайд. На саммите стороны обсудили в том числе и опасения стран Балтии по поводу «российской угрозы».

Москва назвала это беспокойство «абсолютно безосновательным» и искусно «подогреваемым» военачальниками НАТО и западными политиками.

В свою очередь, Кальюлайд пригласила Путина на Конгресс финно-угорских народов, который пройдёт в эстонском городе Тарту в следующем году.

По мнению Николая Межевича, при взаимодействии с Россией Эстония старается применить «приём двойных стандартов», которым пользуется уже достаточно давно. Проблема заключается в том, что по ключевым вопросам позиция Таллина определяется Вашингтоном и Брюсселем - и в Москве это прекрасно понимают.

«В бизнесе Таллин руководствуется деловыми соображениями, в политике - занимается провокациями. Это два параллельных трека: с одной стороны, эстонское руководство предлагает сотрудничество, а с другой - проводит череду военных учений для противодействия «российской агрессии», - подытожил Межевич.

Авторы: Ирина Таран, Надежда Алексеева