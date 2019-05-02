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Отряды штурмовой дивизии «Тигр» отправились в район Пальмиры

08:58 2.05.2019
Фото пользователя mahmouedgamal44 с сайта twitter.com
Сюжет: Сирийский кризис

В район сирийской Пальмиры началась переброска нескольких мобильных боевых отрядов штурмовой дивизии «Тигр» Сухейля Аль-Хасана.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на военный источник.

В состав групп входит большое количество пикапов с пулеметами и бронетехника, также артиллерия для огневой поддержки.

В задачу отрядов будут входить разведывательно-поисковые действия по ликвидации остатков банд ИГИЛ*, активизировавшихся в последнее время в районе Эс-Сухне, обеспечение безопасности дорожного сообщения в этом пустынном регионе в провинции Хомс.

Вероятно, привлечение «Тигров» связано с недавним обращением к своим соратникам лидера ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади и распространением информации, что он скрывается на территории Сирии в горном районе Пальмиры. По мнению источника, именно его поимка или уничтожение и является основной задачей «Тигров». 

* Запрещенная в РФ террористическая организация

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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02.05.2019, 13:49
Гость: Евсей

Надо непременно надо.
02.05.2019, 09:44
Гость: Удачи

Тиграм. Надеюсь вместе с лидером ИГИЛ, замочят и пару юэсэй инструкторов.
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