Отряды штурмовой дивизии «Тигр» отправились в район Пальмиры

08:58

В район сирийской Пальмиры началась переброска нескольких мобильных боевых отрядов штурмовой дивизии «Тигр» Сухейля Аль-Хасана.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на военный источник.

В состав групп входит большое количество пикапов с пулеметами и бронетехника, также артиллерия для огневой поддержки.

В задачу отрядов будут входить разведывательно-поисковые действия по ликвидации остатков банд ИГИЛ*, активизировавшихся в последнее время в районе Эс-Сухне, обеспечение безопасности дорожного сообщения в этом пустынном регионе в провинции Хомс.

Вероятно, привлечение «Тигров» связано с недавним обращением к своим соратникам лидера ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади и распространением информации, что он скрывается на территории Сирии в горном районе Пальмиры. По мнению источника, именно его поимка или уничтожение и является основной задачей «Тигров».

* Запрещенная в РФ террористическая организация