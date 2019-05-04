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В казахстанском Актобе отменят шествие «Бессмертного полка»

23:03 4.05.2019
Фото с сайта info-tses.kz
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Власти Актобе отменят шествие «Бессмертного полка», которое традиционно проходит в День Победы.

В акимате так объяснили причины принятого решения: «После шествий прошлых лет СМИ публиковало ряд негативных отзывов от родных умерших ветеранов. Родственники рассказывали, что после шествия находили фотографии своих бойцов на улицах города или в урнах, а это – большое неуважение к тем, кого уже нет с нами».

Кроме того, власти города опасаются, что вследствие шествия возникнут заторы общественного транспорта: в городском акимате решили сделать акцент на вопросах безопасности жителей и соблюдения порядка в городе, пишет издание info-tses.kz.

Также представители городской власти рассказали, что нужно было подать заявления в акимат за 10 дней до запланированного мероприятия. Но таких заявлений так никто и не подал.

По словам сотрудников городской администрации, вместо шествия «Бессмертного полка» можно будет почтить память погибших и умерших героев ВОВ на праздничном мероприятии, которое состоится в Парке первого президента РК.

Акиматы других мегаполисов Казахстана пока ничего не сообщили жителям об отмене традиционного шествия.

Темы: Казахстан, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2019, 01:41
Гость: Белая Русь

"в Парке первого президента РК"

О господи... 21-ый век, а казахи как в средние века возвели Назарбаева в непонятный культ.
05.05.2019, 00:13
Гость: Путник

Началась.
04.05.2019, 23:26
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Ну, слава Богу, хоть кто-то понял, что принудиловка - страшная вещь. Нет уважения - значит не воспитали и стадностью проблемы не решить! К сожалению это общая беда...
Все комментарии (4)
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