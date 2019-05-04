В казахстанском Актобе отменят шествие «Бессмертного полка»

23:03

Власти Актобе отменят шествие «Бессмертного полка», которое традиционно проходит в День Победы.

В акимате так объяснили причины принятого решения: «После шествий прошлых лет СМИ публиковало ряд негативных отзывов от родных умерших ветеранов. Родственники рассказывали, что после шествия находили фотографии своих бойцов на улицах города или в урнах, а это – большое неуважение к тем, кого уже нет с нами».

Кроме того, власти города опасаются, что вследствие шествия возникнут заторы общественного транспорта: в городском акимате решили сделать акцент на вопросах безопасности жителей и соблюдения порядка в городе, пишет издание info-tses.kz.

Также представители городской власти рассказали, что нужно было подать заявления в акимат за 10 дней до запланированного мероприятия. Но таких заявлений так никто и не подал.

По словам сотрудников городской администрации, вместо шествия «Бессмертного полка» можно будет почтить память погибших и умерших героев ВОВ на праздничном мероприятии, которое состоится в Парке первого президента РК.

Акиматы других мегаполисов Казахстана пока ничего не сообщили жителям об отмене традиционного шествия.