Украина объявила незаконными выдаваемые жителям ЛНР и ДНР паспорта

17:09

Кабинет министров Украины объявил незаконными российские паспорта, которые получат жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

Украинское правительство постановило считать недействительными все паспорта, выданные в российском селе Покровское и городе Новошахтинск Ростовской области после 24 апреля, когда президент РФ подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям ЛНР и ДНР. Перечень населенных пунктов, паспорта выданные в которых будут считаться недействительными, в будущем может быть расширен.

Украинские власти планируют обратиться к другим странам с призывом также признать недействительными российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Кроме того, правительство Украины собирается составить список должностных лиц РФ, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, чтобы в отношении них были введены персональные санкции.

Первые центры выдачи российских паспортов для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР начали работать в тестовом режиме в конце апреля.