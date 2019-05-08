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Украина объявила незаконными выдаваемые жителям ЛНР и ДНР паспорта

17:09 8.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Кабинет министров Украины объявил незаконными российские паспорта, которые получат жители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил «Интерфакс-Украина».

Украинское правительство постановило считать недействительными все паспорта, выданные в российском селе Покровское и городе Новошахтинск Ростовской области после 24 апреля, когда президент РФ подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям ЛНР и ДНР. Перечень населенных пунктов, паспорта выданные в которых будут считаться недействительными, в будущем может быть расширен.

Украинские власти планируют обратиться к другим странам с призывом также признать недействительными российские паспорта, выданные жителям Донбасса.

Кроме того, правительство Украины собирается составить список должностных лиц РФ, которые причастны к организации и реализации упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, чтобы в отношении них были введены персональные санкции.

Первые центры выдачи российских паспортов для жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР начали работать в тестовом режиме в конце апреля.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.05.2019, 23:46
Гость: Помимо прочего,

Всё в том ещё дело, что статус Донбасса
Собой представляет ни рыбу, ни мясо:
Москва его, сбив с панталыку народ,
Бросать не бросает и брать не берёт!
08.05.2019, 21:28
Гость: Олеся

А мы объявляем бендер-фашиков вне закона.
:)
08.05.2019, 20:21
Гость: гоша

Идейка в общем то не плоха... Надо попробовать еще в США или а Германии начать выдавать российские паспорта.
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