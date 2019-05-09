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Власти Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

17:46 9.05.2019
Флаг Эстонии. Фото с сайта rus.postimees.ee
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Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории, сообщил министр внутренних дел и глава Консервативной народной партии Март Хельме. По его словам Москва вообще не собирается обсуждать территориальный вопрос с Таллином.

Эту тему министр поднял после вопроса журналистов о планирующемся визите главы «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен в Эстонию, которая считает, что Крым был присоединен к России добровольно.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос»,— приводит слова Хельме «Коммерсант».

Он отметил, что Эстония готова также терпеливо ждать, когда территориальный вопрос будет решен в рамках международного права. «Воевать с Россией мы не собираемся»,— добавил Март Хельме.

Как пояснил ТАСС российский дипломатический источник, вероятно, речь идет об Ивангороде, а также части Печорского района. По условиям Тартуского договора, заключенного между Советской Россией и Эстонией в 1920 году, эти земли принадлежали Эстонии, но после вхождения в состав СССР в 1940 году они отошли РСФСР.

Российский МИД неоднократно указывал, что Тартуский мирный договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

Темы: Эстония, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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10.05.2019, 00:20
Гость: Сергей Ярославль

Тоже мне, «авторитетный источник» нашёл! Бабушка надвое сказала. Да ты там ещё и не такое прочитаешь – давай, ретранслируй слухи на весь мир, плагиатор ты наш, если уж нет мозгов что-то своё сказать! Позорище.
10.05.2019, 00:12
Гость: так

То есть бывшие владельцы обязаны либо вернуть деньги, уплаченные за земли и навести там порядок, либо содействовать их возврату законным владельцам. Ведь те, кому СССР, преемник РИ, дал земли в пользование, обращались с подарком ненадлежащим образом, мало того, использовали подарок во вред одарившему.
10.05.2019, 00:10
Гость: TS

А не освободили бы эстонцы РУССКУЮ то ЗЕМЛИЦУ купленую у Швеции аж за 2 миллиона золотом!
ЭСТОНЦЫ - ОККУПАНТЫ!
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