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В Черногории двум россиянам вынесли приговор за попытку госпереворота

12:57 9.05.2019
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году. 

Два гражданина России, Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, получили самое тяжелое наказание — 15 и 12 лет заключения соответственно, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ. Всего виновными были признаны 12 фигурантов дела. Среди осужденных — лидеры черногорского оппозиционного «Демократического фронта» Андрий Мандич и Милан Кнежевич. Они были приговорены к пяти годам лишения свободы. Всех фигурантов признали виновными в создании преступной организации и терроризме.

«У каждого члена преступной организации была определенная задача и роль, и в своей деятельности преступная организация была готова применять насилие и запугивание. При этом все ответственные лица знали о своих деяниях, желали их совершения, зная, что их действия были незаконными», — говорится в вердикте суда.

Приговор россиянам был вынесен заочно.

В Подгорице считают, что во время выборов в парламент 16 октября 2016 года планировался госпереворот. Прокурор Миливойе Катнич заявил в начале ноября, что преступная группа, в которой были «националисты из России», планировала убить премьера Мило Джукановича. «Криминальная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России, а целью ее было совершить террористический акт», — рассказал тогда прокурор.

Позднее черногорские власти заявили, что группу, планировавшую покушение на Джукановича, сформировали россияне Эдуард Широков (по версии правоохранительных органов, его настоящая фамилия — Шишмаков) и Владимир Попов. По версии черногорской прокуратуры, к попытке госпереворота причастны российские спецслужбы, сотрудником которых был Шишмаков. В 2014 году он был заместителем военного атташе в Польше, но был выдворен из страны из-за шпионажа в пользу России и объявлен персоной нон грата.

Издания The Insider и Bellingcat в ноябре 2018 года по итогам собственного расследования сообщали, что настоящее имя Попова — Владимир Моисеев и он является сотрудником ГРУ. По данным Росреестра, писал Bellingcat, Владимир Моисеев проживает в московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Мишкиным («Александром Петровым») — предполагаемым сотрудником ГРУ и участником покушения на Скрипалей.

В Кремле опровергали какую-либо причастность России к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории. «Безусловно, мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Темы: Черногория, Резонансные судебные процессы в мире
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Комментарии читателей
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09.05.2019, 16:08
Гость: советский инженер

Да не было там никакого переворота. Это всё попытки оправдать провокацию а провокация была нужна черногорцам чтобы их быстро приняли в НАТО. Ничего, раньше или позже наступит время когда будут просить прощения размазывая по физиономиям сопли и слёзы.
09.05.2019, 15:52
Гость: Какие же они "националисты" ?

Сила РФ в многонациональности. Не существует в РФ никаких "русских националистов". После Бирюлёва больше никаких эксцессов. Всё вЗаконе.
09.05.2019, 15:34
Гость: Сапёр

Если бы Путин планировал переворот в Черногории, то он прошёл бы как по маслу, как в Крыму. Мутный народ эти черногорцы. История показывает качественное ментальное отличие русских от остальных славян. Особенно это заметно по постепенному переходу на Украине от раболепия славянства к гордости великороссов. Почему так так нужно изучать.
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