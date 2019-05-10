Президент Белоруссии Александр Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

23:17

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ, который ужесточает наказание за коррупционные преступления

В соответствии с декретом «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», который опубликовала пресс-служба, осужденные по статьям о взяточничестве не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или на смягчение наказания, пишет РБК.

Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

В ноябре прошлого года Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы страны каждый год отправляют за решетку десяток-полтора руководителей, уличенных в коррупции.

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — сообщил президент. — Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе».

В феврале 2018 года Лукашенко заявил, что «коррупции в Белоруссии быть не может. Комментарий был дан по поводу отставки двух министров — министра спорта и туризма Александра Шамко и министра сельского хозяйства Михаила Амельяновича, которые, по словам президента Белоруссии, не могли не знать о незаконных действиях своих подчиненных.