В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

14:29

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

"В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 "Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", — цитирует РИА Новости заявление фракции.

В частности, упоминаются якобы притеснения прав народов Северного Кавказа, "Идель-Урала", Сибири и других регионов России. При этом подчеркивается, что Москва усилила это давление с 2014 года.

Кроме того, заявляется, что проявлениями такой политики якобы стали преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения, отсутствие справедливого и прозрачного расследования различных преступлений в отношении представителей коренных народов, препятствование правоохранительными органами проведению мирных протестов, запрет деятельности национальных обществ, организаций и движений.

Таким образом, парламентарии призывают международные организации обратить внимание на якобы нарушения прав коренных народов в России и потребовать прекратить их.