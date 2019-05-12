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В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

14:29 12.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России. 

"В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления №10125 "Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации", — цитирует РИА Новости заявление фракции.

В частности, упоминаются якобы притеснения прав народов Северного Кавказа, "Идель-Урала", Сибири и других регионов России. При этом подчеркивается, что Москва усилила это давление с 2014 года.

Кроме того, заявляется, что проявлениями такой политики якобы стали преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения, отсутствие справедливого и прозрачного расследования различных преступлений в отношении представителей коренных народов, препятствование правоохранительными органами проведению мирных протестов, запрет деятельности национальных обществ, организаций и движений.

Таким образом, парламентарии призывают международные организации обратить внимание на якобы нарушения прав коренных народов в России и потребовать прекратить их.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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12.05.2019, 17:12
Гость: В Киев.

Ну, про национальный спорт - сбрасывать свой мусор в огород соседу, мы знаем уже давно.
12.05.2019, 17:09
Гость: Путник и разгром

Дерзайте. Можете на север ехать паспорта раздавать. Но помните: северные народы белке в глаз попадают. Не говоря о жирном пингвине, в шароварах.
12.05.2019, 17:06
Гость: Путник и разгром

В Донецке состоялись торжества по случаю 5-летия референдума. Руководитель ЮО Бибилов обратился к залу: «дорогие россияне». А Пушилин спел песню про матушку Россию. Так что процесс пошёл.
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