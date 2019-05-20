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Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады

11:24 20.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Об этом он заявил в своей речи после инаугурации в парламенте.

Он также предложил подать в отставку правительству Украины и «освободить места для будущих поколений».

До отставки парламентариев Зеленский призвал их принять законы о снятии депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны Украины. На это он отвел депутатам два месяца.

Владимир Зеленский стал шестым по счету президентом Украины. Он победил Петра Порошенко во втором туре президентских выборов 21 апреля, набрав 73,22% голосов.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 21:16
Гость: Гы-гы- Рейган тоже был артистом.

И что, сразу со сцены в президенты?
Нет.
20.05.2019, 20:18
Гость: павел

Божий дар с яичницей не путай.
20.05.2019, 19:45
Гость: А чем есть этот корм?

У меня не получилось.
Все комментарии (34)
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