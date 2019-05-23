Великобритания информировала членов НАТО о киберактивности России

09:47

Лондон информировал членов НАТО и другие государства о "подрывной деятельности России в их киберпространстве", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

Об этом Хант намерен рассказать во время своего выступления на конференции по вопросам киберзащиты НАТО в Лондоне, в которой примет участие генсек альянса Йенс Столтенберг.

Хант обвиняет российские спецслужбы в организации "глобальной кампании", нацеленной на "критические объекты инфраструктуры".

"Эта глобальная кампания также направлена на то, чтобы дискредитировать центральные правительственные сети", - предупреждает он. "Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев наш Центр национальной компьютерной безопасности поделился информацией и оценками российской киберактивности с 16-ю союзниками по НАТО и с еще большим количеством стран за пределами альянса", - добавил министр.

Хант также напомнил о " попытках России оказать влияние на выборы в США и на Украине", которые "являются нарушением международного права, и пропорциональный ответ на эти действия вполне оправдан".

"У нас есть варианты совместного ответа на любые атаки. Мы должны быть готовы использовать их", - говорится в речи Ханта.