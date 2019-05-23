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Великобритания информировала членов НАТО о киберактивности России

09:47 23.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Лондон информировал членов НАТО и другие государства о "подрывной деятельности России в их киберпространстве", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

Об этом Хант намерен рассказать во время своего выступления на конференции по вопросам киберзащиты НАТО в Лондоне, в которой примет участие генсек альянса Йенс Столтенберг. 

Хант обвиняет российские спецслужбы в организации "глобальной кампании", нацеленной на "критические объекты инфраструктуры".

"Эта глобальная кампания также направлена на то, чтобы дискредитировать центральные правительственные сети", - предупреждает он. "Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев наш Центр национальной компьютерной безопасности поделился информацией и оценками российской киберактивности с 16-ю союзниками по НАТО и с еще большим количеством стран за пределами альянса", - добавил министр.

Хант также напомнил о " попытках России оказать влияние на выборы в США и на Украине", которые "являются нарушением международного права, и пропорциональный ответ на эти действия вполне оправдан".

"У нас есть варианты совместного ответа на любые атаки. Мы должны быть готовы использовать их", - говорится в речи Ханта.

Темы: Великобритания, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 15:40
Гость: Скептик.

А Путин королеву по ночам еще не посещает?
А то аналогичный фильм уже был.
"Заяц над бездной" называется.
О том, как "ихняя величество" с "Незабвенным Леонидом Ильичом" шашни крутила. Под строгим наблюдением цыганского барона...
23.05.2019, 13:55
Гость: gvozd

это тот джереми хант что развалил систему здравохранения в британии и которого там тихо ненавидит все население?
еще тот придурок.
прикиньте, чувак не имеет медициского образования, но был поставлен рулить здравохранением и олигархия его держала на посту игнорируя протесты пациентов и врачей..
такие в британии министры - номенкулатура.
23.05.2019, 11:47
Гость: столько хахатался

В секретной части доклада есть пункт ,что в рождение принцев и принцес наследников престола обнаружен российский след.
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