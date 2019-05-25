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Трибунал ООН по морскому праву призвал Россию освободить украинских моряков

14:08 25.05.2019
Задержанные корабли на рейде в Керчи. Фото: Совет министров Республики Крым
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Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение государственной границы в районе Керченского пролива, и передать Украине три конфискованных судна. Об этом заявил в субботу судья, председательствующий на слушаниях в Гамбурге.

Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению ITLOS, отсутствие российской стороны на слушаниях не могло быть причиной не рассматривать дело, сообщает ТАСС.

Судья заявил, что РФ и Украина должны до 25 июня предоставить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте.

Темы: Инцидент в Керченском проливе
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Комментарии читателей
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25.05.2019, 20:14
Гость: Alexander der Große

Как хочется крикнуть: "Судью на мыло!"
.
Почитал комменты и даже удивился. Это как же свидомым не стыдно? Ну ладно плюются, их проблемы, но они ведь перед этим полный рот де**ма набирают.
25.05.2019, 20:02
Гость: Евсей

На территории России действуют национальные законы, как впрочем и на территории Украины. Национал-предатели на Украине совершили государственную измену, начав с госпереворота. Ради чего? Неужели надо быть таким, мягко говоря, непонимающим, чтобы не отличить немерянную жажду денег, скорее испепеляющую страсть к деньгам, от интересов населения Украины. Все национал-предатели должны быть изолированы и преданы суду. Все пособники национал-предателей должны быть изолированы и преданы суду. Стадо предателей прогадило Крым и Донбасс, а теперь бегают и вопят "Крым наш". А реалии то придется признавать. Если украинская власть не образумится, то она и государство прогадит. Совершенно тупая идея, состоящая в том, что США за украинскую власть все решат в купе с Европой, становится все тупее и тупее, стремительно превращаясь в идиотскую. А как известно идиотские идеи имеют авторов - больных идиотией. Идиотия, кстати, тоже прогрессирует. Касаемо пленных. Пленные возникают во время войны. Потом с честью у украинских моряков не все в порядке. После поражения первого катера, второй бросился наутек. Командир второго катера запятнал свою честь офицера ибо струсил, бросив своих товарищей. Если он хочет спасти честь своей семьи, он знает что делать. Он уже не офицер флота, он бесчестный трус. Или он поступает как офицер, либо подлежит суду военного трибунала. И с ним должно поступить как с преступником вместе с теми, кто отдавал и исполнял преступный приказ.
25.05.2019, 19:59
Гость: Трибунал ООН

Маленько перестарался. Немного не в свою сферу влез. Бывает.
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