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Лукашенко не исключил скорого принятия новой конституции Белоруссии

13:10 31.05.2019
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции республики, или внесение поправок в действующий основной закон.

"Думаю, что в ближайшее время в Беларуси появится или новая конституция, или мы пойдем американским путем внесения поправок в существующую конституцию", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

По словам лидера Белоруссии, "сейчас такой период, когда мы думаем о новом этапе развития, в связи с тем, что жизнь идет бурно, очень ускорились процессы, наша конституция начинает немножко отставать".

"Я попросил именно специалистов Конституционного суда Белоруссии, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей конституции, а потом мы сядем и обсудим предложения", - сказал Лукашенко.

Ранее во время обращения с посланием к народу и парламенту Лукашенко, говоря о возможных поправках в конституцию, заявил, что главе республики нужно делиться полномочиями с другими ветвями власти, а также пообещал не менять конституцию под себя, что "Лукашенко вроде ушел и не ушел" со своего поста.

По его словам, в настоящее время эксперты приступили к анализу возможных изменений в белорусскую конституцию, на следующем этапе планируется подключить к обсуждению этого вопроса общественные организации и партии, которые "реально существуют", чтобы создать выверенный документ для обсуждения на уровне президента.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что не стоит говорить пока публично о каких-то вариантах предлагаемых изменений, так как еще не выработана даже их концепция. Кроме того, президент пообещал, что само белорусское общество определит, каким должен быть новый основной документ страны.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.05.2019, 15:36
Гость: Трезвый

вывод. Ельцинскую Конституцию РФ написали под диктовку спецов Госдепа США,а кто напишет и под чью диктовку конституцию Белоруссии? Белорусам не нужно копировать чужой опыт и лучше всего вернуться к Конституции БССР.
31.05.2019, 14:52
Гость: Ося

они говорят:"весьма вероятно", а мы - "не исключил"...
31.05.2019, 14:13
Гость: Русский

..Лука намылился на Запад. Так Русские только ЗА. Но пущай сперва возвращает все кредиты России и строго переходим на взаимно-выгодные РЫНОЧНЫЕ отношения. Вперед и с песнями..))))
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