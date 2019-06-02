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Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

21:16 2.06.2019

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова в эфире телеканала НТВ в программе «Новые русские сенсации» назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и официально обратилась к руководству Следственного комитета РФ.

«Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признаётся в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», - заявила Максакова.

Ранее она в течение долго времени говорила, что убийцей ее мужа Дениса Вороненкова является ее первый супруг Владимир Тюрин.Позднее певица сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед Тюриным. Теперь она называет версию о его причастности к преступлению «беспардонной, наглой, циничной и отвратительной». 

В эфире также были показаны кадры встречи Максаковой с Панаитовым - другом погибшего Вороненкова, снятые на скрытую камеру. На видео они обсуждают сделку по квартирам в Москве и Киеве, договоренность о которой была достигнута накануне гибели экс-депутата. Артистка говорит, что переписала свою квартиру в Москве на Панаитова, однако не получила взамен киевскую недвижимость.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в марте 2017 года. В мае 2018 года следствие сообщило о завершении расследования. По делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников.

Темы: Украина, Расследование преступлений в мире, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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02.06.2019, 23:47
Гость: Питон

А что же эта певичка раньше молчала, и начала сдавать своих подельников только когда они на неё уже наехали.
02.06.2019, 23:43
Гость: жизнь она такая

Пропал интерес вот и суетится, как бы приобщиться к России.
А как талантливо рассказывала об угнетении её и мужа в России. Бедолага. Хотя не сомневаюсь пустят её назад, как там в сказках в концовке "... и на радостях простили." Самая ненавистная фраза.
02.06.2019, 22:19
Гость: Солистка

с пониженной социальной ответственностью.
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