Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

21:16

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова в эфире телеканала НТВ в программе «Новые русские сенсации» назвала имя настоящего заказчика убийства своего мужа Дениса Вороненкова и официально обратилась к руководству Следственного комитета РФ.

«Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в Сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признаётся в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль», - заявила Максакова.

Ранее она в течение долго времени говорила, что убийцей ее мужа Дениса Вороненкова является ее первый супруг Владимир Тюрин.Позднее певица сделала сенсационное чистосердечное признание и покаялась перед Тюриным. Теперь она называет версию о его причастности к преступлению «беспардонной, наглой, циничной и отвратительной».

В эфире также были показаны кадры встречи Максаковой с Панаитовым - другом погибшего Вороненкова, снятые на скрытую камеру. На видео они обсуждают сделку по квартирам в Москве и Киеве, договоренность о которой была достигнута накануне гибели экс-депутата. Артистка говорит, что переписала свою квартиру в Москве на Панаитова, однако не получила взамен киевскую недвижимость.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в марте 2017 года. В мае 2018 года следствие сообщило о завершении расследования. По делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников.