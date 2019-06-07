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Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке

07:02 7.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.

Ранее сообщалось, что петиция об отставке Зеленского, зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения главой государства. Зеленский вступил в должность 20 мая.

«Согласно действующему законодательству, должен ответить на ваше обращение и требование. Каждый сознательный и ответственный гражданин знает, что Конституция Украины четко определяет условия, при которых президент страны должен покинуть свой пост. Их перечень указан в статье 108 основного закона нашей с вами страны», - ответил Зеленский на петицию в четверг.

Президент отметил, что, согласно Конституции, полномочия президента прекращаются досрочно в случае отставки, невозможности исполнять обязанности по состоянию здоровья, смещении с поста в порядке импичмента или смерти.

«По объективным и, надеюсь, понятным вам причинам покинуть свой пост в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 я не могу», - добавил он.

Петиция была опубликована 22 мая. Ее автор требует от Зеленского «немедленной отставки с должности президента Украины». Он утверждает, что новый президент «на самом деле не имеет поддержки 73% избирателей», а всего лишь консолидировал протест украинцев.

Подписавшим петицию за его отставку Зеленский предлагает требовать у Рады быстрее рассмотреть закон об импичменте, который он внес в парламент 29 мая. «Поддержка народными избранниками этого законопроекта, которым я начинаю борьбу за снятие неприкосновенности со всех без исключения чиновников и процесс жесткого очищения власти от старых коррумпированных политиков, позволит вам добиваться моей отставки законным, а главное — реальным способом», — заключил Зеленский. 4 июня Рада отказалась рассматривать данный законопроект.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.06.2019, 10:41
Гость: Анна

Не удивлюсь если выборы были сфальсифицированы в пользу Зеленского.Это не Америка,где президент участвует в ток-шоу. .Кто за этого клоуна голосовал?
07.06.2019, 07:33
Гость: Напрасно он их предупредил

что президентской отставкой не ограничится, а пойдёт дальше, по депутатской и чиновно-погонной неприкосновенности. Сами бы они вряд ли догадались.
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