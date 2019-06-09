В Казахстане задержали участников акции протеста против выборов президента

13:23

В Алма-Ате правоохранительные органы пресекли несанкционированную акцию, направленную на бойкотирование выборов президента Казахстана.

Несанкционированный митинг прошел в сквере около площади «Астана». Около 700 человек скандировали призывы к бойкоту президентских выборов. Митингующие выкрикивали: «Бойкот!», «Позор!», «Казахстан!», сообщает телеканал 360.

К месту акции были стянуты бойцы СОБРа, которые задержали самых активных участников протеста. По предварительным оценкам, полицейские забрали несколько десятков человек. После задержаний митинг перенесся к пересечению улиц Толе би и Абылай хана, однако туда уже тоже прибыли правоохранительные органы. Они перекрыли движение транспорта на пересекающихся улицах.

Сегодня в Казахстане проходят выроры президента. Порога явки нет, так что выборы будут признаны в любом случае. Для победы лидеру необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае будет объявлен второй тур.