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В Казахстане задержали участников акции протеста против выборов президента

13:23 9.06.2019
Фото с сайта 360tv.ru
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В Алма-Ате правоохранительные органы пресекли несанкционированную акцию, направленную на бойкотирование выборов президента Казахстана.

Несанкционированный митинг прошел в сквере около площади «Астана». Около 700 человек скандировали призывы к бойкоту президентских выборов. Митингующие выкрикивали: «Бойкот!», «Позор!», «Казахстан!», сообщает телеканал 360.

К месту акции были стянуты бойцы СОБРа, которые задержали самых активных участников протеста. По предварительным оценкам, полицейские забрали несколько десятков человек. После задержаний митинг перенесся к пересечению улиц Толе би и Абылай хана, однако туда уже тоже прибыли правоохранительные органы. Они перекрыли движение транспорта на пересекающихся улицах.

Сегодня в Казахстане проходят выроры президента. Порога явки нет, так что выборы будут признаны в любом случае. Для победы лидеру необходимо набрать более 50% голосов. В противном случае будет объявлен второй тур.

Темы: Казахстан, Выборы в Казахстане
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Комментарии читателей
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09.06.2019, 16:37
Гость: Ну не хотят люди менять президента,

вот и против выборов!
09.06.2019, 14:32
Гость: ser

дать лилюй, выписать штраф 3 зарплаты и отпусть
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