Народ поддержал выбор Нурсултана Назарбаева

Ключевой вопрос, который встает при анализе результатов прошедших в Казахстане выборов - что они значат для Казахстана и его ключевых партнеров?

9 июня 2019 г. в Казахстане прошли президентские выборы, по результатам которых победу одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев, набрав по предварительным итогам 70,76% голосов.



Касым-Жомарт Токаев. Фото с сайта akorda.kz

Вторым по результатам голосования стал Амиржан Косанов (Национал-патриотическое движение «Судьба нации»), набравший 16,02%. Третьей стала первая женщина-кандидат в президенты в истории Казахстана Дания Еспаева - 5,20% (партия «Ак жол»).

И, если победа главного кандидата была предсказуемой, то высокий результат Косанова и Еспаевой очевидным не являлся. В этой связи, интересно посмотреть, как проходила эта предвыборная гонка и чем она отличалась от предыдущих?

Во-первых, была введена система телевизионных дебатов, предоставившая кандидатам в президенты возможность публично озвучить свои программы на федеральном канале. До этих выборов претенденты на президентское кресло встречались в телеэфире только в 2005 г.

Во-вторых, дебаты кандидатов в президенты проходили без участия главного кандидата. К.-Ж. Токаев в этот день вместе с Н. Назарбаевым принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, на котором также присутствовали лидеры государств-членов ЕАЭС В. Путин, А. Лукашенко, С. Жээнбеков, Н. Пашинян.

В-третьих, данные дебаты были необходимы, они показали борьбу за второе место и привлекли внимание общественности к остальным кандидатам. И тут важно отметить то, какие целевые группы электората определили для себя кандидаты. Так, С. Тугел был ориентирован исключительно на казахский электорат, выступая только на казахском языке. Главная идея его программы - развитие традиционной культуры Казахстана, а также повсеместное использование казахского языка. Более умеренно выступил представитель Д. Еспаевой А. Перуашев, обратившийся и к русскому и к казахскому электорату. Подобной тактики придерживался и А. Косанов. Ставку на русскоязычный электорат сделал представитель Коммунистической партии Ж. Ахметбеков, выступавший на протяжении всех дебатов по-русски.

В-четвертых, до теледебатов был допущен А. Косанов, ранее на федеральных каналах не появлявшийся ввиду своих оппозиционных заявлений (дебаты транслировались на телеканале «Хабар»).

Таким образом, видно, что в борьбе за электорат представители системной оппозиции поделились на две группы – одни были ориентированы на этнических казахов, вторые на русскоязычное население республики. Итоги выборов показали, что наиболее эффективной оказалась умеренная позиция А. Косанова и Д. Еспаевой, охватившая в своем обращении обе категории населения.

В то же самое время, ключевой вопрос, который встает при анализе результатов прошедших выборов - что они значат для Казахстана и его ключевых партнеров?

Первое, что нужно отметить, – это сам результат в 70,76%, который получил К.-Ж. Токаев. Учитывая, что это были первые выборы без Н. Назарбаева, то страна выражала доверие новому лидеру. Привычным результатом на президентских выборах прошлых лет для Н. Назарбаева было больше 90% голосов (исключение составили выборы 1999 г., где он получил 81%).

Однако в условиях сохранения за Н. Назарбаевым ключевых рычагов влияния в стране через пожизненное председательство в Совете безопасности РК, а также через полит совет партии «Нур Отан», допустить поддержку нового президента на уровне 90% и выше, это значит «бросить тень» на власть Елбасы. Именно поэтому, с целью «отбить» голоса у Токаева, к гонке был допущен оппозиционный кандидат А. Косанов, имеющий популярность в интеллектуальных кругах Казахстана, а также среди молодежи, читающей Facebook.

Основная задача данных выборов – снять с Токаева статус «временщика», порождавший неопределенность относительно перспектив и «правил игры». И полученные им результаты сделать это позволили. В итоге победа Токаева, во-первых, легитимизировала выбор Н. Назарбаева, а, во-вторых, зафиксировала сохранение статуса-кво в политической системе Казахстана.

Второй момент касается внешнеполитического курса Казахстана после победы Токаева. И тут можно сразу отметить, что в нынешних условиях особых изменений не предвидится, так как Н. Назарбаев лично курирует стратегические для Казахстана направления – российское и китайское. В частности, Назарбаев представлял Казахстан на втором форуме международного сотрудничества «Один пояс - один путь», в рамках которого провел двустороннюю встречу с Си Цзиньпином.

Для мировых лидеров это послужило сигналом, что «топовые» позиции в республике остаются за Н. Назарбаевым, коммуницировать и договариваться нужно именно с ним. Также за два последних месяца Н. Назарбаев несколько раз встретился с В. Путиным – на параде Победы в Москве и в ходе визита российского лидера в Нур-Султан в конце мая 2019 г., чем обозначил, что взаимоотношения Казахстана с Россией строятся на его личных отношениях с В. Путиным.

Таким образом, Н. Назарбаев с целью сохранить контроль за ситуацией в стране в своих руках создал максимальное количество рычагов влияния. Так, его председательство в Совете безопасности РК позволяет осуществлять контроль за силовиками, увеличивающими свое присутствие в госструктурах.

Другой «рычаг» в руках Елбасы – председательство в партии «Нур Отан», что оставляет за ним решающее слово в вопросе выработки ее курса. Третий рычаг влияния – выстроенные за долгие годы президентства личные отношения с главами ключевых государств. В этих условиях, К.-Ж. Токаев, избранный президент Казахстана, будет играть по «назарбаевским правилам», четко соблюдая обозначенные Елбасы рамки его деятельности.

В то же самое время, ситуация может кардинально поменяться в случае изменения статуса Н. Назарбаева во властной иерархии (например, по состоянию здоровья). Однако дать точный прогноз, как именно будет развиваться Казахстан в постназарбаевский период, сегодня не представляется возможным.

Автор: Осинина Дарья, политолог, Финансовый университет при Правительстве РФ