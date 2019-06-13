В МВД Великобритании подписали запрос США об экстрадиции Джулиана Ассанжа
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид подписал запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединенным Штатам, пишет "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.
"Окончательное решение примут суды", - добавил Джавид. Суд рассмотрит этот запрос 14 июня.
О том, что Минюст США направил в Лондон такой запрос, 11 июня сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.
Ранее США обвинили Ассанжа в сговоре с целью получения доступа к правительственным компьютерным сетям. В мае 2019 года Минюст США объявил о планах предъявить активисту обвинения еще по 17 пунктам, в том числе в в незаконном получении и раскрытии секретных документов, связанных с национальной обороной в сговоре с бывшей военнослужащей Челси Мэннинг.
Ассанж создал ресурс WikiLeaks, который публиковал секретные дипломатические и военные документы США и других стран.
С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы британские власти не выдали его США или Швеции, где его обвиняли в изнасиловании. В апреле 2019 года Эквадор отказал Ассанжу в убежище и разрешил британской полиции пройти в дипмиссию и задержать его. Британский суд назначил ему 50 недель тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году.