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Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

19:30 17.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси, отстраненный от власти в 2013 году, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Мурси умер в суде в Каире, где рассматривалось дело о шпионаже, в котором бывший президент проходил главным обвиняемым. После заседания он потерял сознание и скончался.

В 2012 году Мухаммед Мурси стал первым демократически избранным президентом Египта, он пришел к власти при поддержке «Братьев-мусульман». Через год Мурси свергли в результате военного переворота.

В 2015 году Мурси приговорили к смертной казни за побег из тюрьмы в 2011 году и последующее участие в массовых беспорядках. Позднее это решение отменили — Мурси приговорили к пожизненному заключению.

Темы: Египет, Расследование преступлений в мире
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