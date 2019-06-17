Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

19:30

Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси, отстраненный от власти в 2013 году, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

Мурси умер в суде в Каире, где рассматривалось дело о шпионаже, в котором бывший президент проходил главным обвиняемым. После заседания он потерял сознание и скончался.

В 2012 году Мухаммед Мурси стал первым демократически избранным президентом Египта, он пришел к власти при поддержке «Братьев-мусульман». Через год Мурси свергли в результате военного переворота.

В 2015 году Мурси приговорили к смертной казни за побег из тюрьмы в 2011 году и последующее участие в массовых беспорядках. Позднее это решение отменили — Мурси приговорили к пожизненному заключению.