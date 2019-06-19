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Трамп представил нового исполняющего обязанности министра обороны США

13:57 19.06.2019
Эспер
Марк Эспер. Фото с сайта wikimedia.org
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Новым исполняющим обязанности министра обороны США стал Марк Эспер, который уже работал в Пентагоне во времена Джорджа Буша-младшего (в его обязанности входили вопросы международной безопасности и контроля над вооружениями). Он имеет военный опыт и близок к главе Госдепа Майклу Помпео, с которым они учились вместе в West Point.

Как сообщает «Газета.ru», Эспер видит Китай и Россию как участников потенциального конфликта с США.

Он воевал в первой «Войне в Заливе» в составе пехотной дивизии в 1991 году и имеет военные награды. После окончания военной службы Эспер работал в консервативном исследовательском центре «Наследие», близком к республиканской администрации.

Эспер отметил, что для США опасность представляют потенциальные конфликты с Китаем и Россией: «Одним из самых опасных мест является конфликт высокой интенсивности. Вот где мы могли бы развязать крупную войну, и это оказало бы очень значительное влияние на Соединенные Штаты. 

Поэтому мы должны создать армию, которая сможет снова иметь дело с Россией или Китаем, потому что мы знаем, что за последние 18 лет, когда мы сосредоточились на Ираке и Афганистане, русские и китайцы сосредоточились на модернизацию своей силы и пытаются сократить разрыв с Соединенными Штатами. Это то, что привлекает наше внимание прямо сейчас », - говорил Эспер.

Темы: США, Министерство обороны США (Пентагон)
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