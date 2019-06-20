В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США

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Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

В заявлении КСИР сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами КСИР в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган после того, как нарушил воздушное пространство Ирана.

Как пишет "Интерфакс", Капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования США, отказался от комментариев, когда его спросили, был ли сбит американский беспилотник. Однако он сообщил агентству Associated Press: "Не было никакого беспилотника над иранской территорией".

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Вашингтон заявил, что его цель - "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами США "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или союзников будет встречено с безжалостной силой".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

Как уточнил во вторник Трамп, на военные действия он может пойти, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия.