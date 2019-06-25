ПАСЕ проголосовала за возвращение России

09:08

ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня, сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против — 62, воздержалось — 10. Резолюция вносит поправки в регламент ассамблеи и закроет ее возможность лишать любую делегацию права голоса. Поправка, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: «Права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий».

Ранее 25 июня стало известно, что группа российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым уже прилетела в Старсбург для участия в сессии ПАСЕ.

24 июня вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что ПАСЕ отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России. По ее словам, за правки, которые смогли бы заблокировать возвращение, проголосовали 52 евродепутата, 110 выступили против.

В МИД Украины назвали решение организации «недопустимой уступкой» России, а также обвинили страны-участницы Совета Европы в поощрении «агрессора».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.