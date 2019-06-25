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ПАСЕ проголосовала за возвращение России

09:08 25.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня, сообщает РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 118 делегатов, против — 62, воздержалось — 10. Резолюция вносит поправки в регламент ассамблеи и закроет ее возможность лишать любую делегацию права голоса. Поправка, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: «Права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий».

Ранее 25 июня стало известно, что группа российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым уже прилетела в Старсбург для участия в сессии ПАСЕ.

24 июня вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, что ПАСЕ отклонила более 200 внесенных Украиной поправок в резолюцию по восстановлению делегации России. По ее словам, за правки, которые смогли бы заблокировать возвращение, проголосовали 52 евродепутата, 110 выступили против.

В МИД Украины назвали решение организации «недопустимой уступкой» России, а также обвинили страны-участницы Совета Европы в поощрении «агрессора».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

Темы: Европа, Международная политика, Международные отношения, Отношения России и стран Западной Европы
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 13:19
Гость: такиминадо

Почему - будут? Уже более чем.
25.06.2019, 12:53
Гость: Zahar

Любого референдума путинская власть боится, как огня.
25.06.2019, 12:45
Гость: личный опыт

только непечатные выражения... была же возможность свалить из этой помойки!!!!
Дайте эти деньги онкобольным детям, а не еврочиновникам в пустой говорильне.
Ну, слов нет, возмущен до крайности!!!!
Все комментарии (18)
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