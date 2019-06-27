Старая Европа вернула Россию в ПАСЕ. Младоеевропейцы недовольны

Жить обособленно в современном мире, тем более такой стране, как Россия, - это признак устаревшего мышления

Россия вновь получила право быть представленной в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ), которую она покинула в 2017 году.



Фото Adrian Grycuk с сайта wikimedia.org

Так как Россия одновременно с выходом из ПАСЕ прекратила платить членские взносы в размере 32 миллионов евро в год, то ей в этом году грозило предусмотренное уставом исключение за неуплату взносов. Как выяснилось, такое положение очень не устраивало многих, причем это относилось не только к России.

Удивительно, но факт – за возвращение российских парламентариев в ПАСЕ практически единогласно проголосовала «старая Европа»: Франция, Германия и Италия. За возвращение России также высказались чешские, словацкие, турецкие и азербайджанские парламентарии. Голосование по этому вопросу показало, что большинство европарламентариев – 118 против 62 - хотят опять видеть Россию в ПАСЕ, и этот результат очень показательный.

Таким образом, Россия полностью восстановлена в Парламентской ассамблее совета Европы, российским парламентариям отныне разрешено быть представленными на ассамблее, также им возвращено право выступать и голосовать.

Возврат России вызвал горячее неприятие у «младоевропейцев», которые продолжают обвинять Россию в оккупации территории Украины и Грузии и во всех остальных смертных грехах.

Представители Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, Украины и Польши подписали специальное обращение, в котором выразили крайнюю степень негодования принятым европарламентариями решением о восстановлении прав российских представителей.

Больше всех негодовали украинские парламентарии, пообещав, что одним обращением дело не ограничится и не исключается даже выход Украины из ПАСЕ. Дескать, под одной крышей украинским и российским парламентариям ужиться невозможно и это не обсуждается.

Их грузинские коллеги таких решительных заявлений не делали, но также негодовали весьма бурно. Что, впрочем, неудивительно, учитывая очередное охлаждение российско-грузинских отношений.

Голосование в ПАСЕ в очередной раз продемонстрировало удивительный феномен: в то время как «старая Европа» относится к России в целом достаточно благожелательно, ближайшие соседи России, ранее бывшие с ней одним целым и входившие в СССР и соцлагерь, открыто, а порой подчеркнуто агрессивно, демонстрируют свою антироссийскую позицию.

И если Украину и Грузию можно понять, то прибалтийские страны и Польша, которой с Россией и делить-то нечего, на протяжении многих лет твердо придерживаются антироссийского курса.

В целом возвращение России в ПАСЕ устроило практически всех, за исключением вышеназванных стран. Это тот случай, когда было найдено единственное разумное решение, которое пойдет большинству только на пользу.

Россия возобновит выплату членских взносов – а 32 миллиона евро на дороге не валяются, – и это явно был не последний довод в пользу возвращения российских парламентариев в Парламентскую ассамблею.

Право голоса, которое вернули России, однозначно поможет ей в отстаивании своих позиций и снизит градус напряженности в отношениях России и Европы. Ведь конструктивный диалог с заткнутым ртом невозможен по определению.

Не стоит забывать и о российских гражданах, которые продолжат оставаться в юрисдикции Европейского суда по правам человека. А эта тема более чем актуальна – за последний год 12 тысяч российских граждан обращались в ЕСПЧ.

В общем, с какого ракурса ни посмотри, можно признать, что ситуация разрешилась самым благоприятным образом для всех. За исключением некоторых младоевропейцев, которые, впрочем, традиционно относятся к России негативно, постоянно чувствуя себя то ущемленными, то оскорбленными, готовыми обижаться по каждому пустяку и цепляться к каждой запятой.

Но с этим ничего не поделаешь: обиды к «большому брату» случались и будут случаться сплошь и рядом, и это составная часть исторического процесса. Это прекрасно понимают представители «старой Европы», которые разумно предпочли не заводить отношения с Россией в глухой тупик, а решили договариваться и жить дружно, по заветам известного кота Леопольда.

Вместе с тем не стоит преувеличивать значение ПАСЕ. Это всего лишь консультативный орган, своего рода площадка для диалога парламентариев из 47 стран. Серьезно влиять на внутриевропейские, не говоря уж про мировые проблемы, ПАСЕ не может, да и по большому счету, мало что может.

Делать громкие заявления и принимать какие-то решения – это, пожалуй, всё, что под силу ПАСЕ. В принципе, если бы Россия туда не вернулась, небо не упало бы на землю и солнце не утонуло бы в океане. Но жить обособленно в современном мире, тем более такой стране, как Россия, - это признак устаревшего и совершенно недалекого мышления.

В современном мире между странами должны быть мосты добрососедства, а не стены отчуждения. Поэтому в ПАСЕ, несмотря на консультативную функцию Парламентской ассамблеи, лучше быть, чем не быть. Хотя бы потому, что мировая история знает немало примеров, когда серьезные проблемы решались даже не на уровне первых лиц и дипломатов, а на всякого рода закулисных междусобойчиках. И такая площадка, как ПАСЕ, дает для этого прекрасную возможность.