На сайте G20 появилось видео с «японскими» Курилами

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Организаторы прошедшего в Осаке саммита G20 представили видеоролик, на котором карта Японии включает в себя российские острова Курильской гряды.

Еще в феврале текущего года данное видео было опубликовано на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Теперь оно появилось и на официальном сайте саммита.

В начале видео можно заметить, что на карте в контуры Японии вписаны острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи, которые сейчас принадлежат России, однако Япония высказывает на них территориальные претензии.

Напомним, 29 июня состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся проблемы мирного договора. Синдзо Абэ заявил журналистам, что ему стал ясен контур проблем, которые необходимо преодолеть.