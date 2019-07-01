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На сайте G20 появилось видео с «японскими» Курилами

10:21 1.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Организаторы прошедшего в Осаке саммита G20 представили видеоролик, на котором карта Японии включает в себя российские острова Курильской гряды.

Еще в феврале текущего года данное видео было опубликовано на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Теперь оно появилось и на официальном сайте саммита.

В начале видео можно заметить, что на карте в контуры Японии вписаны острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи, которые сейчас принадлежат России, однако Япония высказывает на них территориальные претензии.

Напомним, 29 июня состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе беседы обсуждались вопросы, касающиеся проблемы мирного договора. Синдзо Абэ заявил журналистам, что ему стал ясен контур проблем, которые необходимо преодолеть.

Темы: Япония, Отношения России и Японии, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 11:18
Гость: Консенсус:

Припёртая к стенке, похоже, Москва
При нынешней власти сольёт острова:
Чтоб крымский тупик разрешить как-то было,
Отдать на Востоке придётся Курилы...
01.07.2019, 11:12
Гость: квази уно фантазия

"Это все от способностей зависит: вот у меня один знакомый, он тоже учёный, у него три класса образования.., а он десятку за полчаса так нарисует, не отличишь от настоящей."
01.07.2019, 11:10
Гость: Гость

Предатель способен только на предательство.
Все комментарии (6)
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