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В Китае расследуют дела против высокопоставленных нефтяников

19:40 2.07.2019
Фото: www.ceweekly.cn
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Десть высокопоставленных менеджеров и функционеров партийных ячеек компаний, входящих в систему Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), стали фигурантами расследований по фактам нарушения закона или партийной дисциплины.

Под подозрения попали как действующие, так и вышедшие на пенсию сотрудники.

В частности, 22 июня секретарь парткома компании Душаньцзы (один из лидеров среди компаний, входящих в CNPC) Фу Дэсинь и бывший глава пекинского отделения Душаньцзы Чжан Пэнцзян оказались под подозрением в серьёзном нарушении дисциплины, сообщает Накануне.RU.

Серия расследований в отношении отставников началась в феврале этого года с дела в отношении Ху Юнцина, отвечавшего за работу планово-экономического департамента. В марте с аналогичными обвинениями столкнулся Ма Вэньцзюнь, в настоящее время – секретарь партийного отделения нефтехимической компании Guangdong Petroleum Group. Ху и Ма вместе работали на Душаньцзы в течение 17 лет.

Ещё шестеро менеджеров, попавших под подозрение в этом году, также имеют отношение к Чанцинскому нефтяному месторождению, штаб-квартира которого находится в г. Сиань, а разработки ведутся в провинциях Ганьсу, Шаньси, Шэньси, а также Нинся-Хуэйском автономном районе и автономном районе Внутренняя Монголия.

Одно из крупнейших месторождений в КНР, Чанцин, оказался одним из главных мест действия прошлого раунда борьбы с коррупцией. В августе 2013 г. фигурантом расследования стал генеральный директор месторождения и по совместительству замглавы АКОО "Петрочайна" Жань Синьцюань. Вслед за ним было уволено ещё несколько кадровых работников.

19 марта этого года под подозрением в нарушении дисциплины оказался руководитель по идейно-политической работе АКОО "Петрочайна" Цюй Гуансюэ, работавший на Чанцин с 2007 по 2014 гг. В мае - Ян Цзайшэн, занимавший пост вице-президента CNPC Logging.

В октябре прошлого года покончил жизнь самоубийством генеральный директор и заместитель партийного секретаря CNOOC Bohai Drilling Engineering Co., Ltd. Чжоу Цзунцян, в 2003 г. занимавший пост директора по безопасности нефтяного месторождения Чанцин. По данным "Пэнпай синьвэнь", Чжоу Цзунцян во время работы в Чанцин был связан общими делами с Жань Синьцюанем, Цюй Гуансюэ и Чжоу Цзунцяном.

То, что сразу столько высокопоставленных управленцев стали фигурантами уголовного дела – случай редкий, но для Китая не уникальный.

Неофициальное издание КПК Global Times отмечает, что в прошлом году партийный комитет Государственной комиссии по надзору и управлению государственными активами в прошлом году провёл два раунда проверок 12 государственных предприятий, в ходе которых удалось выявить 356 проблем и передать следственным органам более 400 дел.

Серия громких расследований, вероятно, является внутренним делом CNPC и связана с внутренней борьбой групп влияния в КНР.

Темы: Китай, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.07.2019, 21:42
Гость: Пари

Ставлю 100долларов против 1 -что в этом скандале всплывут российские нефтянники-жулики.
02.07.2019, 19:49
Гость: Может

нам пригласить китайского бастрыкина?
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