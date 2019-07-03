Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия

07:45

Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джасжтина Трюдо после брифинга с Владимиром Зеленским в Торонто.

Трюдо назвал это решение позитивным, добавив, что Канада уже участвует в военной тренировочной миссии UNIFIER, помогая обучать украинскую армию.

В свою очередь Владимир Зеленский рассказал, есть договоренность с Канадой о поставках оборонительного оружия и бронетехники. Ожидается, что стороны подпишут соглашение об этом "в ближайшее время".

Канадские компании инвестируют в производство боеприпасов на Украине. Операцию UNIFIER планируют продолжить и поставить для нее необходимое оборудование.

По мнению Трюдо, для Украины особенно важна поддержка, когда речь идет о противостоянии с Россией. Канада последовательно занимает сторону Украины во всех ситуациях, когда речь идет о конфликте с Россией. В частности, в марте Канада ввела санкции против глав российских госкорпораций из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.