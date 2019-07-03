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Канада добавила Украину в список стран для продажи оружия

07:45 3.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Канада добавила Украину в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джасжтина Трюдо после брифинга с Владимиром Зеленским в Торонто.

Трюдо назвал это решение позитивным, добавив, что Канада уже участвует в военной тренировочной миссии UNIFIER, помогая обучать украинскую армию.

В свою очередь Владимир Зеленский рассказал, есть договоренность с Канадой о поставках оборонительного оружия и бронетехники. Ожидается, что стороны подпишут соглашение об этом "в ближайшее время".

Канадские компании инвестируют в производство боеприпасов на Украине. Операцию UNIFIER планируют продолжить и поставить для нее необходимое оборудование.

По мнению Трюдо, для Украины особенно важна поддержка, когда речь идет о противостоянии с Россией. Канада последовательно занимает сторону Украины во всех ситуациях, когда речь идет о конфликте с Россией. В частности, в марте Канада ввела санкции против глав российских госкорпораций из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.

Темы: Канада, Украина, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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03.07.2019, 14:39
Гость: Зона конфликта

хотела с одной стороны иметь дешевый газ, а с другой ноу хау.
03.07.2019, 13:07
Гость: Ветер

Злишься? Так тебе и надо.
03.07.2019, 12:00
Гость: kib

...и дали 25 мил. на проведение "гендерных реформ".Не зря украинское козацтво надело "кружевные труселя",завтра их научат их снимать красиво.
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