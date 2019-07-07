]]>
]]>
Главная В мире Новости

США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

14:00 7.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Спецпредставитель администрации США по Сирии и по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Джеймс Джеффри призвал Германию ввести в Сирию свои сухопутные войска. По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы германские военные частично заменили в Арабской Республике американских. Об этом он заявил в интервью немецкой Welt am Sonntag и информагентству DPA.

При этом участие солдат бундесвера в боевых операциях в Сирии — не главная цель, так как в борьбе с террористами  "лучше использовать силы местных военных", уточняет Джеффри. Хотя в регионе есть необходимость международного присутствия для обеспечения поддержки наземных войск с воздуха, логистики, обучения солдат и технической помощи.

Джеффри уже обсудил пожелания Вашингтона с представителями немецкого правительства. В Берлине пока раздумывают, что может сделать Германия — предоставить наземные войска или оказать иную поддержку — гражданскую, финансовую или военную, пишут "Вести".
 

Темы: Германия, США, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.07.2019, 22:50
Гость: Викторс

Для сша это хороший ход
Убивать будут немецких солдат на территории Сирии
А Сирия друг России -то есть сближения между германией и Россией не будет
Чего и надо сша
07.07.2019, 21:49
Гость: Славно обучили.

Америкосы ни одного после 1945 года военного противостояния, кроме Ирака (когда Саддама иракские генералы за бабло сдали) не выиграли.
07.07.2019, 18:43
Гость: 2019

После второй мировой все фашистские высокопоставленные военные и генералы попавшие в плен к союзникам были вывезены в штаты и никакому наказанию не подверглись. Они там заняли командные должности и помогали в формировании и обучении американской армии в их заграничных операциях и военных конфликтов используя богатый военный опыт.
Все комментарии (10)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.