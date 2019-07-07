США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска

14:00

Спецпредставитель администрации США по Сирии и по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Джеймс Джеффри призвал Германию ввести в Сирию свои сухопутные войска. По его словам, в Вашингтоне хотят, чтобы германские военные частично заменили в Арабской Республике американских. Об этом он заявил в интервью немецкой Welt am Sonntag и информагентству DPA.

При этом участие солдат бундесвера в боевых операциях в Сирии — не главная цель, так как в борьбе с террористами "лучше использовать силы местных военных", уточняет Джеффри. Хотя в регионе есть необходимость международного присутствия для обеспечения поддержки наземных войск с воздуха, логистики, обучения солдат и технической помощи.

Джеффри уже обсудил пожелания Вашингтона с представителями немецкого правительства. В Берлине пока раздумывают, что может сделать Германия — предоставить наземные войска или оказать иную поддержку — гражданскую, финансовую или военную, пишут "Вести".

