В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

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В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

На нем видно, что глава государства постоянно осматривается, его взгляд блуждает, а выражение лица постоянно меняется. При этом президент пил много воды.

Пользователи сети разошлись во мнении о том, что именно происходит с Зеленским. Некоторые предположили, что глава государства очень устал. Другие пользователи считают, что к такому неадекватному поведению привели сильнодействующие препараты, пишут "Известия".