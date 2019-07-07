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В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

10:34 7.07.2019
Стоп-кадр видео

В сети обсуждают видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский странно себя ведет на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.

 На нем видно, что глава государства постоянно осматривается, его взгляд блуждает, а выражение лица постоянно меняется. При этом президент пил много воды.

Пользователи сети разошлись во мнении о том, что именно происходит с Зеленским. Некоторые предположили, что глава государства очень устал. Другие пользователи считают, что к такому неадекватному поведению привели сильнодействующие препараты, пишут "Известия".

Темы: Владимир Зеленский
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Комментарии читателей
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07.07.2019, 16:25
Гость: Иван Иваныч

Безусловно. Небо и земля. В России не выращивают на красной площади редиску. Толпа пьяных дегенератов, пожелавшая оказать давление на судью, выйдет оттуда в наручниках. Мост в 30 метров никто торжественно принимать не будет. Герб из кавунов выкладывать не станет. Пялить косоворотки и кокошники в Думу никто не станет.Ибо здоровая страна, где право силы принадлежит не бомжам с улицы, а государству. Людей, имеющих другие убеждения, не жгут массово и публично под одобрение гостей на правительственном ТВ.
07.07.2019, 15:50
Гость: Я недавно тоже кофе тройной выпил. Не дай Бог вам робусту

Между прочим, кофе можно так накачаться, что и водки не надо. А это, когда много встреч, бывает.
07.07.2019, 15:46
Гость: Ray Bloom

А в голове мысль: "Нет, ну не могу я больше слушать бред этого докладчика."
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