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Иранские военные корабли попытались захватить британский танкер

08:30 11.07.2019
Фото с сайта vesselfinder.com
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Пять военных кораблей Ирана попытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage в Персидском заливе в среду, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ. 

По данным СМИ, когда британский танкер выходил из Персидского залива и входил в район Ормузского пролива, к нему приблизились иранские катера. Утверждается, что корабли Ирана приказали British Heritage изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Инцидент якобы записал на видео американский самолет.

Сообщается, что сопровождавший танкер фрегат Королевского флота HMS Montrose нацелил орудия на иранские корабли и призвал отступить, что они и сделали.

Британские власти подтвердили, что Montrose в то время находился в районе инцидента и выполнял там "роль по обеспечению безопасности на море".

Отношения между Ираном и США ухудшились после двух атак на танкеры в мае и июне этом регионе. Вашингтона возложил ответственность за нападения на Тегеран.

Впоследствии 20 июня иранские военные сбили американский беспилотник, якобы нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за десять минут до назначенного времени, так как счел возможную гибель 150 людей "несоразмерной" инциденту с беспилотником.

Темы: Великобритания, Иран
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Комментарии читателей
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11.07.2019, 13:00
Гость: Моня

Иран более мощное гос-во, чем колония африканского типа РФ. Иран ведет вполне самостоятельную политику на своем уровне. А РФ все перед западом пресмыкается. А как же - там же у вороватой хазарской "илитики" - счета, дети и недвижимость. Попробовали бы россияне такой финт с британским танкером - там на следующий день в Лондоне жёсткая конфискация и экспроприация всего "нажитого непосильным трудом". Единственное, что позволили кремлевской колониальной администрации - это надувать щеки, изображая виртуальное противостояние с западом и, получив в очередной раз увесистую затрещину, выражать озабоченность.
11.07.2019, 12:32
Гость: Слишком мягко с хамами

В следующий раз с ними надо быть жестче. Не нацеливать оридия ,а просто растрелять. Пора унять распоясавшихся муллашек и их Аллаха.
11.07.2019, 10:19
Гость: скажи мне кто твой друг...

Иран и Россия -близнецы братья(браты)
И вовсе не принципиально,как крестятся эти пираты.
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