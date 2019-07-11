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Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

06:45 11.07.2019
Фото с сайта uainfo.org
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Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Как пишет РИА Новости, Потураев, назвав себя "филологом", заявил, что "украинский" русский язык отличается от "русского" русского языка. "Это видно: он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика", - объявил он, добавив, что, по его мнению, "украинский русский" язык "теперь вообще другой".

"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский", - предложил советник Зеленского.

Он добавил, что в стране на данный момент есть государственный и "единый" украинский язык, а есть языки национальных меньшинств, в том числе и русский.

"Давайте его так и назовем – русский язык. У нас же русинский (язык. – прим. ред.) есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?" – заявил советник президента.

В апреле Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.

Оппозиция назвала закон антиконституционным и потребовала отмены документа, однако парламент не пошел навстречу.

В российском МИД заявили, что Киев использует языковой вопрос в политических целях. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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11.07.2019, 14:32
Гость: А. В.

Однако, в реальности такими темпами диссимиляция реальных диалектов произойдёт лишь через пару-тройку веков.
Вот и фиксировать различные наречия тогда нужно где-то минимум через 200 лет.
А не сейчас!
Мало ли что призойдёт с киевским и московским русскими говорами через хотя бы несколько десятилетий.
11.07.2019, 14:10
Гость: из киева

Это не имеет совершенно никакого значения.
Простой пример: в Югославии государственным языком был сербо-хорватский язык, само название которого указывало, что он у этих народов один, общий. Когда появились государства Сербия и Хорватия, языков (официально!) стало два - сербский и хорватский, и никого не интересует, чем они отличаются между собой. Просто в мире по умолчанию принято, что в Сербии говорят по-сербски, а в Хорватии - по-хорватски. И это правильно и удобно, потому что так любая сторона может устанавливать свои языковые правила и нормы без оглядки на другую.
Теперь, что касается русского: пару лет назад у вас произошла реформа русского языка, изменившая некоторые его нормы. Например, стало допустимым употребление слова "кофе" как существительного среднего рода. Мы в Украине в своем русском языке этого нововведения не признаем, для нас кофе - по-прежнему "он". Мелочь, но такими мелочами и происходят разделениия языков, занимающие столетия. Просто раньше люди не понимали этих процессов, а теперь мы умеем диагностировать их на самых ранних этапах.
11.07.2019, 13:25
Гость: Андрей

Я в семидесятых служил в Полате. Если точнее недалеко от Полтавы в сельской местности. Ничего подобного нынешнему польско-галичанскому новоязу, я от местных жителей не слышал.
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