Советник Зеленского предложил переименовать русский язык

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".

Как пишет РИА Новости, Потураев, назвав себя "филологом", заявил, что "украинский" русский язык отличается от "русского" русского языка. "Это видно: он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика", - объявил он, добавив, что, по его мнению, "украинский русский" язык "теперь вообще другой".

"Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский", - предложил советник Зеленского.

Он добавил, что в стране на данный момент есть государственный и "единый" украинский язык, а есть языки национальных меньшинств, в том числе и русский.

"Давайте его так и назовем – русский язык. У нас же русинский (язык. – прим. ред.) есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский. Почему мы боимся? Это же все проактивная история. Можем вообще начать их на своих картах называть Московия. Что нам мешает?" – заявил советник президента.

В апреле Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни.

Оппозиция назвала закон антиконституционным и потребовала отмены документа, однако парламент не пошел навстречу.

В российском МИД заявили, что Киев использует языковой вопрос в политических целях. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза, "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".