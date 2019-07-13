США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

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Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Так она прокомментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который предложил расширить состав участников переговоров по урегулированию в Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию "Минска", - заверила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее мнению, "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом".

"России необходимо делать то же самое", - считает американский дипломат. "Однако, - подчеркнула она, - изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска". Этим препятствием является "отсутствие у России политической воли", утверждала сотрудник Госдепартамента США.

Как заявил 11 июля президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встречу нужно проработать, а в Киеве должно быть сформировано правительство.