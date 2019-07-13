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США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

09:44 13.07.2019
Фото с сайта golos.ua
Сюжет: Противостояние на Украине

Соединенные Штаты не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Так она прокомментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленского, который  предложил расширить состав участников переговоров по урегулированию в Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа.

"Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию "Минска", - заверила представитель внешнеполитического ведомства США. По ее мнению, "Украина выполняет свои обязательства в рамках "Минска" максимально возможным образом".

"России необходимо делать то же самое", - считает американский дипломат. "Однако, - подчеркнула она, - изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации "Минска". Этим препятствием является "отсутствие у России политической воли", утверждала сотрудник Госдепартамента США.

Как заявил 11 июля президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам по Украине в любом формате, но встречу нужно проработать, а в Киеве должно быть сформировано правительство. 

Темы: Владимир Зеленский, США, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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13.07.2019, 20:02
Гость: Русский

...отвечаю представителю твоего родного Биробиджана:... черная зависть- это плохо, но ведь таких биробиджанцев не исправить, хоть ты убежишь на палестинские земли. Персы все равно достанут и закопают. История!
13.07.2019, 18:02
Гость: Фоанцузский

Это КисельТВ даёт такую интерпретацию событий? Круто. А самому подумать слабо? Впрочем, самому думать не всем дано.
13.07.2019, 17:17
Гость: Русский

... америкосы вложили 5 ярдов зелени в гос.переворот в хохляндии всего лишь с одной ЦЕЛЬЮ - получить готовую военно-морскую базу в Крыму, с шикарным местом для стоянки подводных лодок. Но вышел полный облом, Россия в лице ВВП их опередила.
А что касается остальных хохлов, то америкосам они на фиг НЕ НУЖНЫ! Тем более кормить 35 мильенов голодных ртов. Естественно и России , и ЕС -это тоже совершенно НЕ НУЖНО. Вот такая картина маслом..))))
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