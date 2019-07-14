СМИ сообщили о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

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Huawei Technologies Corporation планирует сокращение штата в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США.

Таким образом корпорация пытается решить проблемы, связанные с ограничениями для американских компаний на сотрудничество с ней, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal. Собеседники издания заявили, что счет сотрудников, которых планируется уволить, может идти на сотни. При этом сотрудникам китайского происхождения предлагают вернуться домой и продолжить работу в корпорации.

В лабораториях Huawei в Техасе, Калифорнии и Вашингтоне работают около 850 специалистов.

В самой Huawei Technologies ситуацию не прокомментировали.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о внесении Huawei в черный список на фоне проблем в ходе торговых переговоров с Китаем. Для работы с корпорацией американским компаниям требуется получать лицензию.

Huawei Technologies оценила ущерб от действий США в $30 млрд потерянной выручки в ближайшие два года.