]]>
]]>
Главная В мире Новости

Акционер «Рустави 2» потребовал завести дело на гендиректора телекомпании

11:27 16.07.2019
Материалы по теме:

Обладательница 9% акций "Рустави 2" Нино Нижарадзе обратилась в прокуратуру Грузии с требованием начать уголовное преследование генерального директора телекомпании Ники Гварамия, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление адвоката истицы Георгия Кавлашвили.

По словам адвоката, в иске речь идет о грубых финансовых нарушениях в деятельности "Рустави 2".

"Предположительно, компания "Рустави 2" переводит фактически всю прибыль на компанию "Интермедия", в своих же отчетах показывает, что прибыли нет, поэтому Нижарадзе с 2014 года не получала ни дивидендов, ни какого-либо другого дохода", - сказал адвокат.

Он сообщил, что ранее Нижарадзе не раз хотела продать свои акции, однако решением держателей контрольного пакета ей сделать это не позволили.

На прошлой неделе на совете акционеров Нижарадзе поставила вопрос об отстранении с должности Гварамия, однако это предложение поддержано не было.

В последние дни у телекомпании "Рустави 2" проходят акции граждан с требованием закрытия телеканала, который, по их мнению, "ведет подрывную политику в Грузии".

Темы: Грузия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.07.2019, 12:05
Гость: Монашка вспомнила

Теперь диведенты попрут из России,как кредиты для Марин Ле Пен или для итальянских смутьянов. Монашка "вспомнила", что над ней надругались.
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.