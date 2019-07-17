Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

17:11

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

«Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент ВРУ предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины», - отмечает Парубий.

«Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины», - утверждает спикер.

Андрей Парубий подчеркнул, что «неуклонно придерживается действующего законодательства» и призывает к этому всех чиновников.

«Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона», - резюмировал Парубий.