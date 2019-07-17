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Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

17:11 17.07.2019
Фото с сайта rada.gov.ua
Фото с сайта rada.gov.ua
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Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

«Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент ВРУ предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины», - отмечает Парубий.

«Поскольку последнее пленарное заседание 10 сессии Верховной Рады Украины VIII созыва, согласно календарному плану, состоялось 12 июля, у меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность - созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады Украины», - утверждает спикер.

Андрей Парубий подчеркнул, что «неуклонно придерживается действующего законодательства» и призывает к этому всех чиновников.

«Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона», - резюмировал Парубий.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 20:33
Гость: гость

Короче, клали все на этого клоуна.
17.07.2019, 19:59
Гость: как то так

Порошенко, Яценюк, Парубий, Ярош, Кровавый пастор Турчинов, развязавший гражданскую войну на Украине и многие подобные им - международные военные преступники. Их ждет суд.
Украинские вооруженные моряки, нарушившие границы РФ, должны быть осуждены по уголовному закону РФ без всяких скидок и поблажек.
Если отношения между Россией и Украиной будут улучшаться - предоставить возможность этим преступникам подать аппеляцию на имя президента РФ Путину о помиловании. Пускай рассматривает.
О чем весь сыр бор ?
Закон - есть закон!
А границы России - это ее суверенная территория, которую никто не имеет право нарушать без последствий. И исключений здесь быть - не должно.
Россия - это не проходной двор !!!
17.07.2019, 17:30
Гость: Чингачгук

Когда этот преступник ответит за Дом Профсоюзов в Одессе?
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