]]>
]]>
Главная В мире Новости

Иран заявил о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

15:11 18.07.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Корпус стражей Исламской революции Ирана задержал иностранный танкер в Персидском заливе. Об этом сообщил Press TV.

Как заявили в КСИР, танкер перевозил контрабандное топливо. 12 членов экипажа были задержаны; их национальность, а также принадлежность танкера не уточняется.

В мае и июне США обвинили Иран в атаках на танкеры в Персидском и Оманском заливе; Тегеран эти обвинения отвергал. Это привело к резкому обострению отношений между Ираном и США и их союзниками, которое едва не привело к военному удару США по иранской территории.

11 июля США и Великобритания сообщили, что иранские катера пытались захватить британский нефтяной танкер.

Темы: Ближний Восток, Иран, Морской и речной транспорт в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.07.2019, 18:58
Гость: blog2038,.

Каких таких территориальных водах.
18.07.2019, 18:04
Гость: Евсей

А топливо и не знало, что оно контрабандное. Его так назвали.
18.07.2019, 16:52
Гость: blog2038,.

Детка просится на травку.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.